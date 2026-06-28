Áo và Algeria đi tiếp sau trận hòa 3-3 nghẹt thở, Iran cay đắng dừng bước

TPO - Áo và Algeria tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, khép lại lượt trận cuối bảng J World Cup bằng trận hòa 3-3. Kết quả này giúp cả hai đội cùng giành vé vào vòng knock-out, đồng thời khiến Iran phải cay đắng chia tay giải đấu.

Trước giờ bóng lăn, cả Áo lẫn Algeria đều biết rằng một trận hòa là đủ để cùng đi tiếp. Chính điều đó làm dấy lên những lo ngại về khả năng tái diễn một trận đấu cầm chừng mang tính "bắt tay".

Tuy nhiên, thay vì một màn trình diễn thiếu quyết tâm, hơn 69.000 khán giả trên sân Arrowhead đã được chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số kịch tính kéo dài đến những giây cuối cùng.

Marko Arnautovic ăn mừng bàn mở tỷ số.

Áo là đội mở tỷ số trước ở phút 28. Marko Arnautovic di chuyển khôn ngoan phá bẫy việt vị, thoát xuống đối mặt thủ môn Oussama Benbot. Dù trượt chân ở pha xử lý cuối, tiền đạo kỳ cựu vẫn kịp dứt điểm thành công, nâng thành tích ghi bàn cho đội tuyển Áo lên 49 pha lập công.

Algeria nhanh chóng đáp trả trước khi hiệp một khép lại. Phút 45, Rafik Belghali tung cú sút chân trái hiểm hóc hạ gục Alexander Schlager, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với tỷ số hoà 1-1.

Hiệp hai diễn ra với tốc độ cao trong điều kiện thời tiết oi bức tại Kansas City. Phút 55, Konrad Laimer căng ngang thuận lợi để Marcel Sabitzer dứt điểm chính xác, tái lập thế dẫn bàn 2-1 cho Áo.

Tuy nhiên, Algeria chỉ mất 5 phút để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Houssem Aouar treo bóng chuẩn xác cho Riyad Mahrez băng vào dứt điểm, gỡ hòa 2-2 phút 60.

Những phút cuối trận, Algeria chủ động giữ bóng nhằm bảo toàn kết quả hòa. Nhưng đúng vào phút bù giờ thứ 3, Mahrez bất ngờ hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm lạnh lùng, đưa "Cáo sa mạc" vượt lên dẫn 3-2 và khiến tuyển Áo đứng trước nguy cơ bị loại.

Sasa Kalajdzic ghi bàn ấn định tỷ số 3-3.

Kịch tính vẫn chưa dừng lại. Chỉ 3 phút sau, tiền đạo cao kều Sasa Kalajdzic bật cao đánh đầu tung lưới Algeria, ấn định tỷ số hòa 3-3 và giữ tấm vé đi tiếp cho đại diện châu Âu.

Với kết quả này, Áo xếp nhì bảng J sau Argentina và lần đầu tiên kể từ World Cup 1982 giành quyền góp mặt ở vòng knock-out. Đối thủ của họ tại vòng 32 đội sẽ là Tây Ban Nha.

Trong khi đó, Algeria kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba nhưng vẫn giành vé đi tiếp nhờ nằm trong nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. "Cáo sa mạc" sẽ chạm trán Thụy Sĩ ở vòng đấu loại trực tiếp.

Với kết quả này, Iran cũng gián tiếp bị loại. Đại diện châu Á sẽ giành vé nếu một trong hai đội Áo hoặc Algeria giành chiến thắng. Tuy nhiên, bàn gỡ hòa ở phút bù giờ của Kalajdzic đã khép lại mọi hy vọng, khiến Iran dừng bước theo cách đầy nghiệt ngã.

Bầu không khí trên sân Arrowhead cũng góp phần tạo nên dấu ấn đặc biệt cho trận đấu. Sau ba trận trước phủ kín sắc áo của người hâm mộ Argentina, Ecuador và Hà Lan, lần này khán đài được nhuộm xanh bởi các CĐV Algeria xen lẫn sắc đỏ của người Áo cùng đông đảo khán giả địa phương.

Việc chọn thành phố Lawrence (bang Kansas) làm đại bản doanh trong suốt World Cup 2026 giúp Algeria nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân địa phương và xây dựng mối quan hệ gắn bó đặc biệt với cộng đồng nơi đây.