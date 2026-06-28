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Xác định các đội tham dự vòng 1/16 World Cup 2026: Thử thách chờ Ronaldo

Đặng Lai

TPO - Sau loạt trận cuối cùng vào sáng 28/6, 16 cặp đấu ở vòng 32 đội đã được xác định. Bồ Đào Nha của Ronaldo sẽ gặp Croatia, trong khi đó các ông lớn như Pháp, Argentina, Tây Ban Nha... chỉ phải đối đầu với đối thủ "nhẹ ký"...

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Lịch thi đấu vòng 32 đội đã xác định được những cặp đấu rất đáng chú ý. Đương kim vô địch Argentina sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương bằng cuộc chạm trán với "hiện tượng" Cape Verde. Trong khi đó, ứng cử viên nặng ký Brazil sẽ đối đầu với đại diện châu Á là Nhật Bản, hứa hẹn một trận cầu thiên về kỹ thuật mãn nhãn.

Đội tuyển Anh sau khi đứng đầu bảng L sẽ chạm trán với CHDC Congo tại Atlanta. Những ông lớn khác của bóng đá châu Âu cũng đã biết mặt đối thủ của mình: Đức đụng độ Paraguay, Hà Lan tái ngộ Morocco, Pháp sẽ chạm trán Thụy Điển, Bỉ phải giải mã "những chú sư tử Teranga" Senegal.

Đội đồng chủ nhà Mỹ sẽ gặp Bosnia-Herzegovina với quyết tâm tiến sâu tại giải. Một trong những trận đấu đáng chú ý nhất có lẽ là việc Bồ Đào Nha đấu Croatia. Ở trận cuối cùng vòng bảng, Bồ Đào Nha đã bất lực trước mành lưới Colombia, qua đó chấp nhận tỷ số 0-0. Kết quả này khiến Seleccao đi tiếp với vị trí thứ 2 và họ phải đối đầu đội bóng thứ 2 bảng L là Croatia.

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Croatia đang có dấu hiệu nóng máy

Croatia đang dần cho thấy sự lỳ lợm, và họ đủ chất quái để khiến Bồ Đào Nha, đội tuyển vốn đang trầy trật, vấp ngã ở vòng knock-out. Nên nhớ 2 VCK World Cup gần nhất Croatia đều ít nhất vào tới bán kết.

Nhìn vào nhánh đấu, người hâm mộ hoàn toàn có thể mong chờ những trận "chung kết sớm" ở ngay vòng 1/8. Đáng chú ý nhất là kịch bản Pháp và Đức sẽ phải loại nhau ở vòng đấu này nếu cả hai cùng vượt qua Thụy Điển và Paraguay. Brazil nhiều khả năng cũng sẽ gặp Na Uy nếu cả 2 đi qua vòng 1/16.

Về phần tuyển Anh, con đường tiến đến trận chung kết của họ không hề bằng phẳng. Nếu đánh bại CHDC Congo, họ nhiều khả năng sẽ phải đối đầu với đồng chủ nhà Mexico ở vòng 16 đội. Xa hơn nữa, những rào cản khổng lồ mang tên Brazil/Na Uy ở tứ kết và Argentina ở bán kết đang chờ đợi đại diện xứ sương mù.

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LỊCH THI ĐẤU VÒNG 32 ĐỘI
Đặng Lai
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