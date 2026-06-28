Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chuyên gia Việt: Canada sẽ vượt qua Nam Phi

Vĩnh Xuân

TPO - Canada với đội hình sở hữu nhiều nhân tố đặc biệt hơn được đánh giá có nhiều lợi thế để vượt qua Nam Phi tại vòng 1/16, tiếp tục hành trình lịch sử ở World Cup 2026.

anh-chup-man-hinh-2026-06-28-luc-133247.png
Canada sẽ vượt qua Nam Phi để tiếp hành trình lịch sử ở World Cup 2026?

Canada và Nam Phi đều là "ngựa ô" ở World Cup 2026 khi lần đầu vượt qua vòng đấu bảng. Sau khi để thua Mexico 0-2 trận ra quân, Nam Phi xuất sắc cầm hoà Czech 1-1 trước khi đánh bại Hàn Quốc 1-0 để giành vé vào vòng 1/16.

Canada trong khi đó hoà Bosnia & Herzegovina vòng đầu tiên rồi đè bẹp Qatar 6-0. Đội chủ nhà chỉ mất ngôi đầu khi thua Thuỵ Sỹ 1-2 lượt trận cuối. Theo HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, ông Hoàng Văn Phúc, Canada đủ kinh nghiệm và thực lực để thắng Nam Phi.

"Điểm mạnh của Nam Phi là lối chơi kỷ luật, phòng ngự chắc chắn. Họ chỉ thua 3 bàn ở vòng đấu bảng. Tuy nhiên Nam Phi lại không sắc bén trong tấn công, ít kinh nghiệm World Cup. Canada sẽ chủ động về mặt thế trận và có thể thắng với tỷ số 2-0"-HLV Hoàng Văn Phúc nhận định.

anh-chup-man-hinh-2026-06-28-luc-133313.png

Cùng quan điểm trên, BLV Vũ Quang Huy cho rằng Canada sẽ thắng sát nút sau 2 hiệp chính.

"Do thua trận cuối vòng bảng trước Thuỵ Sỹ nên Canada phải qua Mỹ đá vòng 2. Điểm mạnh của Canada là hàng tấn công. Theo tôi xét thực lực, Nam Phi vượt qua vòng bảng đã là quá tốt. Đội hình Canada cũng sở hữu nhiều cá nhân đặc biệt hơn nên họ sẽ thắng sát nút sau 2 hiệp chính"-BLV Vũ Quang Huy cho biết.

Vĩnh Xuân
#World Cup #Nam Phi #vòng 1/16 #Canada #Hàn Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe