Chuyên gia Việt: Canada sẽ vượt qua Nam Phi

TPO - Canada với đội hình sở hữu nhiều nhân tố đặc biệt hơn được đánh giá có nhiều lợi thế để vượt qua Nam Phi tại vòng 1/16, tiếp tục hành trình lịch sử ở World Cup 2026.

Canada sẽ vượt qua Nam Phi để tiếp hành trình lịch sử ở World Cup 2026?

Canada và Nam Phi đều là "ngựa ô" ở World Cup 2026 khi lần đầu vượt qua vòng đấu bảng. Sau khi để thua Mexico 0-2 trận ra quân, Nam Phi xuất sắc cầm hoà Czech 1-1 trước khi đánh bại Hàn Quốc 1-0 để giành vé vào vòng 1/16.

Canada trong khi đó hoà Bosnia & Herzegovina vòng đầu tiên rồi đè bẹp Qatar 6-0. Đội chủ nhà chỉ mất ngôi đầu khi thua Thuỵ Sỹ 1-2 lượt trận cuối. Theo HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, ông Hoàng Văn Phúc, Canada đủ kinh nghiệm và thực lực để thắng Nam Phi.

"Điểm mạnh của Nam Phi là lối chơi kỷ luật, phòng ngự chắc chắn. Họ chỉ thua 3 bàn ở vòng đấu bảng. Tuy nhiên Nam Phi lại không sắc bén trong tấn công, ít kinh nghiệm World Cup. Canada sẽ chủ động về mặt thế trận và có thể thắng với tỷ số 2-0"-HLV Hoàng Văn Phúc nhận định.

Cùng quan điểm trên, BLV Vũ Quang Huy cho rằng Canada sẽ thắng sát nút sau 2 hiệp chính.

"Do thua trận cuối vòng bảng trước Thuỵ Sỹ nên Canada phải qua Mỹ đá vòng 2. Điểm mạnh của Canada là hàng tấn công. Theo tôi xét thực lực, Nam Phi vượt qua vòng bảng đã là quá tốt. Đội hình Canada cũng sở hữu nhiều cá nhân đặc biệt hơn nên họ sẽ thắng sát nút sau 2 hiệp chính"-BLV Vũ Quang Huy cho biết.