10 điều thú vị nhất sau vòng bảng World Cup 2026

TPO - Vòng bảng World Cup 2026 đã khép lại, 32 đội tiến vào vòng knock-out đầu tiên. Giai đoạn đã qua đem tới những cột mốc, thống kê thú vị. Sau đây là 10 điều ấn tượng nhất còn đọng lại.

Hàng công hủy diệt của châu Âu

Đức, Hà Lan và Pháp chính là 3 đội tuyển sở hữu hàng công mạnh mẽ nhất sau khi vòng bảng khép lại. Cả 3 đội này đều ghi được tới 10 bàn thắng chỉ sau 3 trận đấu. Trung bình mỗi trận, họ nã vào lưới đối thủ 3,3 lần.

Sức mạnh tấn công mang tính hủy diệt này đã biến họ thành những cỗ máy ghi bàn không thể ngăn cản. Màn trình diễn chói sáng của tuyến đầu chắc chắn là lời khẳng định cho tham vọng vô địch to lớn của họ.

Đội tuyển Panama đã trải qua kỳ World Cup 2026 buồn tẻ khi trở thành cái tên duy nhất không thể ghi nổi bàn thắng nào. Dù thi đấu trọn vẹn 3 lượt trận, hàng công của họ liên tục tỏ ra vô hại và bế tắc trước mọi đối thủ.

Đáng buồn hơn, phong độ nghèo nàn này đã kéo dài từ trước, khi họ chỉ ghi tối đa 1 bàn ở nhiều trận vòng loại dù đối thủ yếu hơn rất nhiều, thường xuyên thua 5-6 bàn trước các thế lực khác của CONCACAF.

Đội tuyển Mexico thực sự là hiện tượng mang tính đột phá lớn nhất tại giải đấu kỳ này. Họ đã xuất sắc giành trọn vẹn 3 chiến thắng tuyệt đối sau 3 lượt trận vòng bảng. Đáng kinh ngạc hơn, hệ thống phòng ngự của đội bóng đã thi đấu kỷ luật và kiên cường, giúp họ không phải nhận bất kỳ bàn thua nào. Thành tích giữ sạch lưới cả 3 trận chính là cột mốc lịch sử vĩ đại. Đây được xem là vòng bảng hay nhất của họ.

Đội tuyển Iraq chắc chắn là đội bóng thi đấu yếu kém nhất tại vòng bảng kỳ này. Trải qua 3 trận đấu, đại diện đến từ châu Á này chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng danh dự nhưng lại để thủng lưới tới 12 lần.

Mặc dù đội tuyển Tunisia cũng phải nhận về số bàn thua kỷ lục là 12 bàn, nhưng ít ra họ vẫn chọc thủng lưới các đối thủ được 2 lần. Hoặc Panama không ghi bàn nào nhưng chỉ thủng lưới 4 lần. Do đó, với thành tích tệ hại này, có thể nói Iraq là đội kém nhất giải đấu. Điều đó cũng giải thích vì sao Iraq là một trong những đội tuyển giành vé muộn nhất dự VCK.

Khu vực châu Á đã mang lại nỗi thất vọng to lớn tại vòng bảng lần này. Mặc dù có tới 9 đại diện tham gia tranh tài, nhưng rốt cuộc chỉ có đúng 2 đội là Nhật Bản và Australia xuất sắc lọt vào vòng trong.

Đáng buồn thay, trong tổng số 16 cái tên phải ngậm ngùi chia tay giải đấu sớm nhất, đã có tới 7 đội bóng đến từ châu Á. Tỷ lệ bị loại này đã chiếm đến gần 50% tổng số. Đây là một con số buồn, đặc biệt khi các thế lực như Saudi Arabia, Hàn Quốc, Iran… dừng bước còn Qatar, Uzbekistan hay Iraq nhận từ 10 bàn thua trở lên.

Hàn Quốc bị loại với vẻn vẹn 3 điểm

Siêu sao Lionel Messi đã tạo nên cột mốc lịch sử vĩ đại tại vòng bảng giải đấu kỳ này. Chỉ trong 2 trận đấu mở màn, anh đã tự mình ghi toàn bộ 5 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia Argentina. Cụ thể, số 10 huyền thoại này đã nã cú hat-trick vào lưới Algeria và lập thêm cú đúp trước tuyển Áo để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Gặp Jordan, Messi ghi thêm 1 bàn và lập thêm kỷ lục cầu thủ duy nhất ghi bàn 7 trận liên tục ở World Cup. Phong độ hủy diệt này không chỉ giúp đội nhà giành quyền đi tiếp mà còn chính thức đưa anh trở thành chân sút số 1 World Cup 2026 với 6 pha lập công.

Sự vươn lên mạnh mẽ của Dembele

Tiền đạo Ousmane Dembele của đội tuyển Pháp đã khiến thế giới túc cầu phải ngả mũ thán phục với màn trình diễn siêu hạng. Trong trận đấu gặp Na Uy, anh ghi liền 3 bàn thắng chỉ trong vỏn vẹn 45 phút của hiệp 1. Đây chính thức được công nhận là một trong những cú hat-trick nhanh nhất lịch sử toàn bộ các vòng chung kết World Cup. Tổng cộng, cầu thủ này có 4 pha lập công từ đầu giải, sánh ngang Erling Haaland.

Câu chuyện truyền cảm hứng nhất: Cape Verde và Vozinha

Câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp nhất vòng bảng chắc chắn thuộc về đội tuyển tí hon Cape Verde cùng thủ thành kỳ cựu Vozinha. Ở độ tuổi 40, người gác đền này đã hóa thân thành bức tường vững chắc không thể bị đánh bại. Anh liên tục có những pha cản phá xuất thần, đỉnh cao là màn trình diễn giúp đội nhà cầm hòa ông lớn Tây Ban Nha không bàn thắng. Nhờ phong độ chói sáng như vậy, đại diện bé nhỏ của châu Phi đã giành 3 trận hòa để lọt vào vòng 32 đội.

Màn chào sân bùng nổ của Haaland

Erling Haaland đã có màn ra mắt sân chơi lớn nhất hành tinh cực kỳ bùng nổ. Sức mạnh thể chất cùng bản năng sát thủ thiên bẩm đã giúp tiền đạo Na Uy liên tục xé toang hàng phòng ngự đối phương. Ngay trong 2 trận đấu đầu tiên chạm trán Iraq và Senegal, chân sút này đã dễ dàng lập liền 2 cú đúp đầy ấn tượng.

Tính riêng các cầu thủ ghi 3 bàn trở lên thì Haaland là người đạt hiệu suất ghi bàn tốt nhất. Anh đá 2 trận, dứt điểm tổng cộng 10 lần nhưng có 4 bàn (trung bình 2,5 pha dứt điểm/bàn). Theo Opta, cả 10 cú sút của anh tại World Cup cho đến nay đều là những pha dứt điểm một chạm.

Các tân binh bị ngợp

Ngoài Cape Verde, vẫn phải thừa nhận nhiều quốc gia trong lần đầu tham dự World Cup đang cảm thấy bị ngợp. Uzbekistan nhận 10 bàn thua sau 3 trận và luôn tỏ ra non nớt, đuối sức trước các đối thủ. Cả 3 trận, họ đều bị thủng lưới ở quãng thời gian cuối cùng. Tương tự là Jordan, đội toàn thua cả 3 trận với mỗi trận thủng lưới 2,67 bàn.

Tại CONCACAF, Curacao đã làm nên lịch sử khi trở thành quốc gia có dân số nhỏ nhất từng vượt qua vòng loại World Cup (với khoảng 158.000 người). Và khi tiến vào VCK, họ đã thua tới 1-7 trước Đức. Curacao kết thúc vòng bảng với 1 điểm nhưng khi nhận tới 9 bàn thua, khó có thể coi đây là VCK thành công của họ.