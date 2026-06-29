Tiền tỷ không mua được thành công cho các đại gia như Saudi Arabia và Qatar tại World Cup

TPO - Hàng tỷ USD được đổ vào bóng đá, cơ sở hạ tầng và các ngôi sao hàng đầu thế giới, nhưng Saudi Arabia và Qatar vẫn phải rời World Cup 2026 ngay từ vòng bảng. Thực tế phũ phàng cho thấy tiền bạc có thể thay đổi diện mạo bóng đá, nhưng chưa thể mua được thành công ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Các cầu thủ Saudi Arabia thất vọng sau khi dừng bước.

Giấc mơ World Cup vẫn quá xa

Các quốc gia vùng Vịnh như Saudi Arabia và Qatar đã đầu tư khổng lồ vào bóng đá với kỳ vọng vươn lên hàng ngũ cường quốc thế giới. Tuy nhiên, việc cả hai cùng dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup 2026 cho thấy khoảng cách giữa sức mạnh tài chính và thành công trên sân cỏ vẫn còn rất lớn.

Saudi Arabia thêm một lần lỗi hẹn với vòng knock-out. Đội bóng của HLV Georgios Donis đứng cuối bảng đấu có sự góp mặt của Cape Verde, quốc đảo chỉ khoảng nửa triệu dân và là quốc gia nhỏ thứ ba trong lịch sử góp mặt tại World Cup. Điều đáng nói, Cape Verde lại lần đầu tiên giành vé vào vòng 32 đội.

Những thương vụ đình đám như Cristiano Ronaldo, Neymar hay Karim Benzema đã giúp Saudi Arabia trở thành tâm điểm của bóng đá cấp CLB trong vài năm qua. Thế nhưng, thành công đó vẫn chưa thể lan tỏa tới đội tuyển quốc gia, trong bối cảnh nước này chỉ còn 8 năm để chuẩn bị cho World Cup 2034 trên sân nhà.

Ali Lajami của Saudi Arabia.

Trận hòa không bàn thắng trước Cape Verde đã chính thức khép lại hy vọng lần đầu tiên Saudi Arabia vượt qua vòng bảng World Cup kể từ năm 1994

"Đó không phải điều chúng tôi mong muốn. Khi gặp một đối thủ được đánh giá ngang tầm, màn trình diễn của chúng tôi lại không đủ tốt. Điều đó thực sự đáng lo ngại", HLV Donis thừa nhận.

Qatar cũng không khá hơn. Nhà vô địch Asian Cup hai kỳ liên tiếp chỉ giành được một điểm sau ba trận, đứng cuối bảng và dừng bước sớm. Đây là lần thứ hai liên tiếp Qatar bị loại ngay từ vòng bảng, sau kỳ World Cup 2022 mà họ là chủ nhà.

"Tôi nghĩ ít nhất chúng tôi đã chứng minh mình đủ khả năng cạnh tranh ở những trận đấu như thế này", HLV Julen Lopetegui chia sẻ.

Qatar tiến bộ nhưng vẫn chưa đủ

Việc bổ nhiệm cựu HLV tuyển Tây Ban Nha và Real Madrid Lopetegui là một phần trong chiến lược đầu tư dài hạn nhằm nâng tầm đội tuyển Qatar. Khác với Saudi Arabia, Qatar không chạy đua chiêu mộ các ngôi sao lớn tuổi từ châu Âu mà tập trung xây dựng lực lượng nội binh.

Với dân số chỉ khoảng 3 triệu người, trong đó công dân Qatar vào khoảng 300.000 người, quốc gia này vẫn tạo dựng được thế hệ cầu thủ đủ sức vô địch Asian Cup hai kỳ liên tiếp, vượt qua những đối thủ mạnh như Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, thành công ở đấu trường châu lục vẫn chưa thể chuyển hóa thành kết quả tại World Cup.

Almoez Ali của Qatar

Việc bị loại sớm lần này càng khiến nỗi thất vọng thêm lớn, chỉ chưa đầy bốn năm sau khi Qatar chi hàng tỷ USD xây dựng 8 sân vận động hiện đại để đăng cai World Cup 2022.

"So với nhiều quốc gia khác, chúng tôi hiểu rõ vị thế của mình. Nhưng đây là một đất nước nhỏ với khát vọng lớn và sự đầu tư mạnh mẽ. Chúng tôi phải tiếp tục cải thiện mỗi ngày", HLV Lopetegui nói. "Chúng tôi vẫn hướng về tương lai với sự lạc quan".

Saudi Arabia hướng tới World Cup 2034

Đầu tư cho tương lai cũng là mục tiêu lớn nhất của Saudi Arabia. Bên cạnh việc đăng cai World Cup 2034, quốc gia này đang mở rộng sức ảnh hưởng trên bản đồ thể thao thế giới thông qua việc mua lại Newcastle United, thành lập LIV Golf, tổ chức các trận tranh đai quyền Anh thế giới và các chặng đua Công thức 1.

World Cup 2034 được xem là mắt xích quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế, giảm phụ thuộc vào dầu mỏ và phát triển các ngành dịch vụ, du lịch, giải trí.

Saudi Arabia kỳ vọng đội tuyển quốc gia sẽ tạo dấu ấn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên sân nhà. Việc đưa các siêu sao như Ronaldo đến Saudi Pro League không chỉ nhằm nâng tầm giải đấu mà còn được kỳ vọng giúp các cầu thủ bản địa trưởng thành nhanh hơn.

Ronaldo thi đấu ở Saudi Pro League.

Tuy nhiên, ngoài chiến thắng gây chấn động trước Argentina tại World Cup 2022, đội tuyển Saudi Arabia vẫn chưa tạo thêm dấu ấn đáng kể. World Cup 2026 đánh dấu lần thứ 6 liên tiếp họ bị loại ngay từ vòng bảng.

"Khi những ngôi sao lớn thi đấu ở giải vô địch quốc gia, tôi tin rằng cầu thủ của chúng tôi sẽ tiến bộ. Nhưng đội tuyển quốc gia là câu chuyện khác. Muốn thành công ở cấp độ này, các cầu thủ cần bản lĩnh và tư duy thi đấu phù hợp", HLV Donis nhấn mạnh.

Nhằm chuẩn bị cho World Cup 2034, Saudi Arabia đã bắt đầu chuyển hướng sang phát triển cầu thủ trẻ. Hoạt động chiêu mộ các siêu sao nước ngoài đã chậm lại, thậm chí nhiều tên tuổi như Neymar cũng đã rời giải đấu.

Matt Crocker, Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Mỹ, được mời sang phụ trách công tác đào tạo trẻ, trong khi ngân sách dành cho phát triển tài năng được cho là đã tăng gấp đôi trong ba năm gần đây.

Khoảng cách giữa tham vọng và hiện thực

Nếu Saudi Arabia và Qatar gây chú ý nhờ nguồn tài chính dồi dào, thì hai đại diện vùng Vịnh Iran và Iraq lại mang đến một câu chuyện khác.

Iran, đội tuyển đã bảy lần góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ năm 1978, chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi những khó khăn trong quá trình chuẩn bị và di chuyển do căng thẳng với Mỹ.

Dù bất bại với ba trận hòa, đại diện Tây Á vẫn lỡ cơ hội đi tiếp khi không thể giành một trong các suất dành cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Sau bảy kỳ World Cup, Iran vẫn chưa một lần vượt qua vòng bảng.

Shoja Khalilzadeh của Iran.

Iraq cũng chưa thể viết nên cột mốc mới trong lần thứ hai dự World Cup, khép lại hành trình sau vòng bảng dù đã phải chờ đợi tới 40 năm để trở lại sân chơi lớn nhất thế giới.

Trái ngược với sự thất vọng của các đội bóng vùng Vịnh, bóng đá châu Phi tiếp tục khẳng định bước tiến mạnh mẽ. Có tới 9 trong số 10 đại diện của lục địa đen giành quyền vào vòng 32 đội, trong đó những cái tên như Cape Verde hay Congo tạo nên bất ngờ lớn ở kỳ World Cup đầu tiên với thể thức 48 đội.

Khoảng cách về thành tích giữa hai khu vực vì thế càng được phơi bày rõ nét. Những khoản đầu tư hàng tỷ USD đã giúp các quốc gia vùng Vịnh nâng tầm hình ảnh và vị thế trên bản đồ bóng đá thế giới, nhưng để biến tham vọng thành thành tích tại World Cup, họ vẫn còn rất nhiều việc phải làm.