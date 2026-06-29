Trưởng đoàn Park Hang-seo cúi đầu xin lỗi, HLV Hàn Quốc từ chức sau thất bại ở World Cup 2026

TPO - 1 ngày sau khi đội tuyển Hàn Quốc bị loại khỏi vòng bảng, Hong Myung-bo đã gặp gỡ các phóng viên ở Zapopan, Mexico, địa điểm huấn luyện chính của đội. Tại đây, ông đưa ra tuyên bố từ chức.

HLV Hong Myung-bo nói: "Tôi thành thật xin lỗi người dân. Tôi xin từ chức HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn yêu mến bóng đá Hàn Quốc. Tôi sẽ hết lòng cổ vũ đội tuyển quốc gia phát triển thành một đội bóng có thể lấy lại được niềm tin và tình yêu của người dân".

Hợp đồng của Hong Myung-bo kéo dài tới hết năm 2026. Tuy nhiên, do không thể lọt vào vòng 32 đội tại World Cup lần này, ông buộc phải chia tay sớm khoảng nửa năm. Động thái từ Hong Myung-bo cho thấy sức ép mà đội tuyển xứ kim chi phải chịu đựng là lớn thế nào.

Ngay sau khi biết đội tuyển Hàn Quốc không thể bám trụ ở nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, tổng thống nước này, ông Lee Jae-myung đã thẳng thắn chỉ trích HLV Hong Myung-bo là “không đủ năng lực”, đồng thời kêu gọi tái cấu trúc Liên đoàn bóng đá.

HLV Hong Myung-bo trong buổi họp báo từ chức

Việc Hong Myung-bo rời đi có lẽ chịu tác động lớn từ kết quả kém cỏi và áp lực từ tuyên bố của tổng thống Lee Jae-myung. Đây là lần thứ 2 Hong Myung-bo phải rời ghế HLV trưởng đội tuyển trong cái cúi đầu.

HLV Hong từng gặp thất bại khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia tại World Cup 2014. Nhưng khi đó, Hàn Quốc giành 4 điểm tại vòng bảng chứ không phải 3 như hiện tại. Sau khi dừng bước ở vòng bảng trên đất Brazil, ông đã từ chức.

Ngoài phản ứng của Hong Myung-bo, trưởng đoàn Park Hang-seo cũng đã lên tiếng xin lỗi sau kết quả không như ý của đội nhà. Ông cúi gập người và nói: "Tôi thành thật xin lỗi vì đã không đáp ứng được kỳ vọng của các bạn tại World Cup 2026. Các cầu thủ, ban huấn luyện và toàn đội đã nỗ lực hết mình trong suốt quá trình chuẩn bị và thi đấu nhưng chúng tôi đã không thể đạt được kết quả xứng đáng với sự ủng hộ của người hâm mộ”.