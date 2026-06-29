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Thể thao

Đội tuyển Hàn Quốc nhận thông điệp đanh thép từ Tổng thống sau thất bại ở World Cup 2026

Đặng Lai

TPO - Tổng thống Lee Jae-myung thẳng thắn chỉ trích HLV Hong Myung-bo là không đủ năng lực, đồng thời kêu gọi tái cấu trúc Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc sau khi đội tuyển quốc gia bị loại khỏi World Cup 2026.

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Chiều 28/6, ngay sau khi biết tuyển Hàn Quốc không thể đi tiếp với tư cách 1 trong 8 đội tuyển xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, Tổng thống Lee Jae-myung đã gửi đi một thông điệp đanh thép. Ông xin lỗi NHM bóng đá cả nước, đồng thời yêu cầu xem xét lại công tác chuẩn bị cho đội nhà.

"Tôi xin lỗi mọi người vì đã làm tất cả thất vọng với những màn thể hiện vô lý như vậy tại World Cup", Tổng thống Lee viết trên trang cá nhân. "Tôi cảm thấy việc không lọt vào vòng 32 đội tại World Cup lần này là do những sai sót trong khâu chuẩn bị”, ông tiếp tục, ám chỉ trách nhiệm của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA).

Tổng thống Lee Jae-myung cũng chỉ trích ban lãnh đạo KFA vì đã bổ nhiệm cựu danh thủ Hong Myung-bo làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Ông thậm chí còn nói thẳng cựu trung vệ này “không đủ năng lực”.

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Tổng thống Lee Jae-myung đích thân lên tiếng sau khi đội tuyển Hàn Quốc bị loại

Ông viết: "Khi bạn giao quyền điều hành cho một người không đủ năng lực bằng cách ưu tiên các mối quan hệ cá nhân hơn khả năng của họ thì rất dễ đoán được mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Quyết định nhân sự vô lý, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích chung. Nó chỉ xảy ra khi ta không thể, hoặc ít nhất là rất khó, kiểm soát được người chịu trách nhiệm về những quyết định đó (ám chỉ chủ tịch KFA)".

Sau đó, ông yêu cầu chính phủ cải cách công tác quản lý thể thao trên toàn quốc. "Vì việc tham gia World Cup đòi hỏi rất nhiều tiền thuế của người dân và các nguồn lực quốc gia khác, tôi muốn đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định và phân tích nguyên nhân của vấn đề, đồng thời chuẩn bị các biện pháp để ngăn chặn tình trạng này tái diễn", Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu.

Tuyển Hàn Quốc đã trải qua một chiến dịch đáng quên. Họ thắng CH Séc trong ngày ra quân nhưng thua bạc nhược trước Nam Phi và Mexico ở 2 trận đấu sau đó. Tỷ số là tối thiểu nhưng nó ảnh hưởng tối đa đến khả năng đi tiếp của đội tuyển xứ kim chi. Họ bất lực chứng kiến hàng xóm Nhật Bản hiên ngang vào vòng 1/16 và trở thành đại diện hiếm hoi của AFC vượt qua vòng bảng World Cup 2026.

Đặng Lai
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