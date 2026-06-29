Thủ quân tuyển Cape Verde bị tố cáo cưỡng hiếp phiên dịch viên

TPO - Đội tuyển Cape Verde, hiện tượng truyền cảm hứng tại kỳ World Cup năm nay, lại đang rơi vào một cuộc khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng sau khi những cáo buộc hiếp dâm nhắm trực tiếp vào đội trưởng Ryan Mendes. Sự kiện này bao phủ bóng đen lên câu chuyện "cổ tích" mà đội bóng nhỏ bé này đang viết nên.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra sau khi một phụ nữ người Brazil đệ đơn cáo buộc Ryan Mendes hãm hiếp cô. Theo nạn nhân, cô đã được Liên đoàn bóng đá New Zealand thuê làm phiên dịch cho Cape Verde trong chuyến giao hữu của đội tuyển châu Phi này ở quốc gia châu Đại Dương hồi tháng 3.

Mendes bị tố cáo là đã vào phòng khách sạn của nạn nhân, sau đó siết cổ, đấm và cắn cô, rồi cưỡng hiếp nạn nhân trong lúc cô cố gắng tự vệ. Tờ Globo cho biết báo cáo y tế ghi nhận vết bầm tím ở nhiều vùng trên cơ thể cô, chẳng hạn như cổ, môi và các vùng nhạy cảm.

"Kết quả khám nghiệm đã được gửi đến cảnh sát New Zealand vào ngày 10/4, và người phụ nữ đã trình báo cảnh sát", tờ Globo viết. Cảnh sát New Zealand xác nhận cuộc điều tra vẫn "đang tiến hành" dù giờ đã là cuối tháng 6. Họ chưa tiết lộ danh tính của nghi phạm theo luật bảo mật thông tin của nước này. Tuy nhiên, tờ Globo tin rằng nghi phạm chính là Mendes.

Những thông tin chi tiết về cáo buộc này đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ. Hình ảnh của tuyển Cape Verde vốn được ca ngợi là biểu tượng của tinh thần vượt khó giờ đây lại gắn liền với những bê bối pháp lý đầy tai tiếng.

Scandal này không chỉ gây tổn hại đến tinh thần thi đấu của toàn đội mà còn làm hoen ố hình ảnh mà họ dày công xây dựng suốt chiến dịch vừa qua. Ryan Mendes, với tư cách là người thủ lĩnh, đang đối mặt với áp lực dư luận khủng khiếp. Trong khi quá trình điều tra vẫn đang diễn ra, việc anh có tiếp tục đeo băng đội trưởng hay xuất hiện trong trận đấu tiếp theo với Argentina hay không vẫn là một dấu hỏi lớn.

Globo cũng khẳng định trước VCK, nạn nhân đã gửi thư khẩn cầu lên FIFA, mong mỏi tước quyền thi đấu của Mendes nhưng không được phản hồi. Thực tế là Mendes vẫn đá chính cả 3 trận vừa qua của Cape Verde. Phía liên đoàn bóng đá Cape Verde chưa đưa ra bình luận chính thức. Tuy nhiên, áp lực từ phía dư luận và các nhà tài trợ đang đè nặng lên vai họ.