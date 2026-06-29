Argentina dè chừng hiện tượng Cape Verde

TPO - Sau màn trình diễn thuyết phục ở vòng bảng, đội tuyển Argentina lập tức hướng sự tập trung sang thử thách tiếp theo Cape Verde tại vòng 32 đội World Cup 2026. Dù được đánh giá sở hữu nhánh đấu khá thuận lợi, nhà đương kim vô địch khẳng định sẽ không xem nhẹ đối thủ đến từ châu Phi.

Argentina khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng để giành ngôi nhất bảng J. Đoàn quân của HLV Lionel Scaloni lần lượt đánh bại Algeria 3-0, Áo 2-0 và Jordan 3-1, trong đó đội trưởng Lionel Messi tiếp tục bùng nổ với 6 bàn thắng sau ba trận.

Đối thủ tiếp theo của Albiceleste là Cape Verde - đội bóng lần đầu góp mặt tại World Cup nhưng đã tạo nên câu chuyện cổ tích khi cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 và Uruguay 2-2 để giành vé vào vòng knock-out.

Trước những nhận định cho rằng Argentina có con đường dễ thở để tiến sâu, HLV Lionel Scaloni lập tức lên tiếng cảnh báo các học trò không được phép chủ quan.

"Nếu tôi ngồi đây và nói rằng Cape Verde không phải đối thủ khó chơi thì đó sẽ là lời nói dối. Có thể nhiều người không nghĩ vậy, nhưng tôi khẳng định họ là một đội bóng rất tốt và sẽ khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn", chiến lược gia người Argentina nhấn mạnh.

Theo phân nhánh, Argentina sẽ không phải đối đầu bất kỳ nhà vô địch thế giới nào trước vòng bán kết nếu tiếp tục đi tiếp. Dẫu vậy, trong nội bộ đội bóng Nam Mỹ, tất cả đều hướng sự tập trung tuyệt đối vào trận đấu trước mắt.

Tiền đạo Giuliano Simeone chia sẻ: "Chúng tôi luôn tập trung vào chính mình. Ở World Cup, đối thủ nào cũng nguy hiểm. Điều quan trọng nhất là phát huy tối đa điểm mạnh để gây khó khăn cho họ".

Tiền vệ Leandro Paredes cũng khẳng định mục tiêu của Argentina không dừng lại ở việc vượt qua vòng bảng: "Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên, nhưng giờ muốn tiến xa hơn. Toàn đội sẽ bắt đầu chuẩn bị cho trận gặp Cape Verde ngay khi trở lại tập luyện".

Theo kế hoạch ban đầu, Argentina dự kiến tập luyện tại Kansas City vào cuối tuần trước khi di chuyển tới Miami để chuẩn bị cho trận đấu diễn ra ngày 3/7. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Argentina quyết định hủy buổi tập, cho toàn đội nghỉ thêm một ngày và sẽ trở lại sân tập vào thứ Hai nhằm đảm bảo thể lực cho giai đoạn knock-out.

HLV Scaloni cũng xác nhận trung vệ Cristian Romero, người gặp chấn thương trong trận gặp Áo, vẫn là trường hợp duy nhất không thể thi đấu.

Lo Celso viết nên cái kết đẹp sau 8 năm chờ đợi

Chiến thắng trước Jordan còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu trận đấu World Cup đầu tiên của 5 cầu thủ Argentina gồm Giuliano Simeone, Giovani Lo Celso, Valentin Barco, Marcos Senesi và Jose Manuel Lopez.

Trong số đó, Giovani Lo Celso để lại dấu ấn đậm nét nhất với bàn thắng đẹp mắt từ cú đá phạt trực tiếp ở phút 19. Đó là phần thưởng xứng đáng cho tiền vệ sinh năm 1996 sau hành trình đầy trắc trở.

Lo Celso từng được triệu tập dự World Cup 2018 nhưng không có cơ hội ra sân, trước khi lỡ hẹn với chức vô địch World Cup 2022 vì chấn thương ngay trước ngày giải đấu khởi tranh.

"Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt một thời gian rất dài. Tôi từng mơ về nó rất nhiều lần và thực tế còn tuyệt vời hơn cả những gì mình tưởng tượng. Sớm hay muộn, những nỗ lực rồi cũng sẽ được đền đáp. Đây là một hành trình dài và đêm nay còn đẹp hơn cả giấc mơ của tôi", Lo Celso xúc động chia sẻ.

HLV Scaloni cũng hạnh phúc khi chứng kiến cậu học trò tỏa sáng.

"Lo Celso đã đồng hành cùng chúng tôi từ những ngày đầu. Cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời và từng bỏ lỡ World Cup 2022 theo cách vô cùng nghiệt ngã. Chúng tôi thực sự hạnh phúc vì hôm nay cậu ấy đã được tận hưởng khoảnh khắc xứng đáng. Lo Celso luôn là một phần rất quan trọng của tập thể này".