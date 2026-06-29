Nhận định Brazil vs Nhật Bản, 0h00 ngày 30/6: Chờ khoảnh khắc cá chép hoá rồng của Samurai Xanh

TPO - Nhận định bóng đá Brazil vs Nhật Bản, vòng 1/16 World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Brazil bước vào vòng knock-out với vị thế đội nhất bảng C, trong khi Nhật Bản tiếp tục theo đuổi chiến thắng đầu tiên trong lịch sử ở một trận knock-out World Cup.

Nhận định trước trận Brazil vs Nhật Bản

Brazil khởi đầu World Cup 2026 bằng trận hòa 1-1 trước Morocco. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Carlo Ancelotti nhanh chóng lấy lại nhịp thi đấu bằng hai chiến thắng 3-0 trước Haiti và Scotland, qua đó giành ngôi đầu bảng C nhờ hiệu số tốt hơn Morocco.

Vinicius Junior và Matheus Cunha đang tạo ra khác biệt lớn trên hàng công Brazil. Vinicius ghi bàn ở cả 3 trận vòng bảng, trong khi Cunha có 3 bàn chỉ sau 4 cú sút trúng đích. Brazil cũng giữ sạch lưới 2 trận liên tiếp sau giai đoạn để thủng lưới ở 6 trận liền trước đó.

Brazil tiếp tục duy trì thành tích đứng đầu bảng ở mọi kỳ World Cup kể từ năm 1982. Tuy nhiên, Selecao cũng chịu không ít sức ép khi họ đã dừng bước ở 4 trong 6 trận knock-out World Cup gần nhất. Lần gần nhất Brazil bị loại ngay vòng đấu đầu tiên của giai đoạn loại trực tiếp diễn ra từ năm 1990, khi họ để thua Argentina.

Phía bên kia chiến tuyến, Nhật Bản đứng nhì bảng F sau các trận hòa Hà Lan, hòa Thụy Điển và thắng Tunisia 4-0. Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu duy trì chuỗi 10 trận bất bại, trong đó có chiến thắng 3-2 trước chính Brazil ở trận giao hữu tháng 10 năm ngoái.

Samurai xanh bước vào trận đấu này với mục tiêu xóa dớp knock-out World Cup. Nhật Bản từng dừng bước ở vòng 1/8 các năm 2002, 2010, 2018 và 2022. Họ vẫn chưa thắng một trận loại trực tiếp nào trong lịch sử World Cup nam.

Trận đấu tại Houston sẽ là cuộc đối đầu giữa hàng công đang vào nhịp của Brazil và hệ thống 3-4-2-1 được Nhật Bản duy trì từ năm 2024. Brazil có nhiều cá nhân tạo đột biến, trong khi Nhật Bản ưu tiên phòng ngự khối thấp và phản công với cường độ cao.

Siêu máy tính Opta dự đoán Brazil có 57,3% cơ hội thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Nhật Bản là 19,7%, trong khi khả năng trận đấu bước vào hiệp phụ ở mức 23%. Hiện tại thì Brazil đang xếp hạng 5 theo bảng xếp hạng FIFA trong khi Nhật Bản xếp thứ 17. Một trận đấu giữa 2 đội bóng trong top 20 luôn diễn ra với những diễn biến rất khó lường.

Tỷ lệ chiến thắng của 2 đội tuyển.

Phong độ, lịch sử đối đầu Brazil vs Nhật Bản

Brazil thắng 5 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Selecao ghi 7 bàn liên tiếp kể từ sau khi bị Morocco dẫn trước ở lượt trận mở màn.

Nhật Bản bất bại 10 trận gần đây. Đội bóng châu Á mới thủng lưới 3 bàn trong 540 phút gần nhất và đã ghi 7 bàn tại World Cup 2026, thành tích tốt nhất của họ trong một kỳ World Cup.

Trong quá khứ, Brazil thắng Nhật Bản 11 lần, hòa 2 và thua 1. Hai đội từng gặp nhau một lần ở World Cup, khi Brazil thắng 4-1 vào năm 2006. Tuy nhiên, Nhật Bản thắng 3-2 ở lần đối đầu gần nhất tại Tokyo.

Thông tin lực lượng Brazil vs Nhật Bản

Brazil vẫn bỏ ngỏ khả năng sử dụng Raphinha, người dính chấn thương gân kheo ở trận gặp Haiti và chưa trở lại tập cùng toàn đội. HLV Carlo Ancelotti nhiều khả năng giữ nguyên đội hình đã thắng Scotland, với Rayan đá chính bên cánh đối diện Vinicius Junior. Neymar đã trở lại sau 981 ngày vắng mặt ở đội tuyển, nhưng Matheus Cunha vẫn giữ vai trò mũi nhọn trên hàng công.

Nhật Bản không có Takefusa Kubo vì chấn thương đầu gối. HLV Hajime Moriyasu xác nhận cầu thủ này chưa tập chung cùng toàn đội và không thể ra sân trước Brazil. Ko Itakura rời sân sớm ở trận gặp Thụy Điển, nhưng chấn thương của trung vệ này không quá nghiêm trọng. Kaishu Sano có thể trở lại đội hình chính, trong khi Daizen Maeda nhiều khả năng tiếp tục đá chính sau khi ghi bàn ở lượt cuối vòng bảng.

Đội hình dự kiến 2 đội.