Nhận định Đức vs Paraguay, 03h30 ngày 30/6: Xe tăng gặp 'lô cốt'

TPO - Nhận định bóng đá Đức vs Paraguay, World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tuyển Paraguay đang trình diễn thứ bóng đá xù xì, gai góc khiến bất cứ đối thủ nào cũng phải e dè tại World Cup 2026. Có thể nói đêm nay, họ sẽ hóa thành một lô cốt để quyết tâm cản bước tiến của Xe tăng Đức.

Bóng đá Đức bước vào chiến dịch World Cup 2026 mang theo áp lực vô hình nhưng nặng nề. Ký ức đen tối về việc bị loại ngay từ vòng bảng ở cả hai kỳ World Cup gần nhất (2018 tại Nga và 2022 tại Qatar) vẫn còn in hằn trong tâm trí người hâm mộ.

Nhưng năm nay, Mannschaft mang đến một bộ mặt hoàn toàn mới: trẻ trung, rực lửa và trực diện hơn rất nhiều. Trước khi giải đấu diễn ra, tuyển Đức không được giới chuyên môn đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch như Pháp hay Anh, nhưng việc họ dễ dàng vượt qua vòng bảng với ngôi đầu đã tái khẳng định vị thế của một ông lớn. Bây giờ, người ta cũng nhìn vào tuyển Đức với ánh mắt kỳ vọng hơn. Với Đức, vượt qua vòng 1/16 là nhiệm vụ bắt buộc.

Ở bên kia chiến tuyến, Paraguay mang đến một câu chuyện hoàn toàn khác. Việc vượt qua vòng bảng với tư cách là một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất (4 điểm sau 3 trận) đã là một thành công đáng khích lệ đối với đại diện Nam Mỹ này. Nhiều người có lẽ không dám nghĩ đến điều đó sau trận ra quân khi Paraguay đại bại 1-4 trước Mỹ.

Đức sở hữu hàng công tốt nhất World Cup (10 bàn, bằng Hà Lan và Pháp)

Sự trở lại của thầy trò HLV Gustavo Alfaro năm nay đánh dấu sự hồi sinh mạnh mẽ của bóng đá Paraguay. Họ không sở hữu một đội hình nhiều sao, nhưng lại là một tập thể đoàn kết, chơi thứ bóng đá khoa học, chú trọng phòng ngự phản công và sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sự chủ quan nào của đối thủ.

Đức bước vào cuộc đối đầu này với trạng thái tâm lý tương đối xáo trộn sau cú sảy chân ở lượt trận cuối cùng vòng bảng. Thầy trò Julian Nagelsmann đã thể hiện phong độ hủy diệt đáng sợ. Họ mở màn chiến dịch bằng chiến thắng kinh hoàng 7-1 trước Curacao, sau đó tiếp tục quật ngã một Bờ Biển Ngà giàu thể lực với tỷ số 2-1. Sáu điểm tuyệt đối sau hai trận đã giúp Đức sớm cầm chắc tấm vé đi tiếp cùng ngôi đầu bảng E.

Tuy nhiên, ở lượt trận thứ ba mang tính thủ tục, tuyển Đức đã phải nếm mùi thất bại 1-2 trước Ecuador trong một ngày thi đấu mà hàng thủ bộc lộ nhiều khoảng trống. Và trận thua này đã chính thức chấm dứt chuỗi 11 trận thắng liên tiếp ấn tượng của tuyển Đức trên mọi đấu trường.

Trận thua Ecuador, theo cựu danh thủ Rudi Voller, như một cái tát khiến Mannschaft tỉnh ngộ: "Trước thềm giải đấu, chúng tôi đã rất vui mừng nếu biết rằng đội bóng có thể lọt vào vòng trong với tư cách nhất bảng chỉ sau hai trận đấu đầu tiên. Chúng tôi xứng đáng làm được điều đó và rất hài lòng. Tuy nhiên, thất bại trước Ecuador đã khiến cả đội tỉnh ngộ. Nó cho thấy chúng tôi vẫn còn nhiều điểm phải cải thiện. Vòng đấu loại trực tiếp mới là lúc World Cup thực sự bắt đầu".

Hành trình của Paraguay gần như trái ngược hoàn toàn với Đức. Họ có một màn nhập cuộc thảm họa nhưng càng chơi càng tốt hơn. Đến lượt đấu cuối cùng chạm trán tuyển Australia, chiến thuật kỷ luật của HLV Gustavo Alfaro đã phát huy tác dụng tuyệt đối khi hóa giải toàn bộ sức ép, giữ vững kết quả hòa 0-0.

Lối chơi áp sát, bọc lót tốt đang là điểm tựa của Paraguay

4 điểm thu về là quá đủ để đại diện Nam Mỹ lách qua khe cửa hẹp. Tính trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, phong độ của Paraguay khá trồi sụt với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Dù vậy, ở những trận cầu then chốt, đội tuyển này đã hóa thành một lô cốt vững vàng, sẵn sàng cản bước mọi thế lực.

Về thành tích đối đầu trong quá khứ, lịch sử đang đứng về phía Đức. Cuộc đụng độ đáng nhớ nhất giữa Đức và Paraguay diễn ra vào năm 2002 tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong trận đấu căng thẳng đó, tuyển Đức đã nhọc nhằn giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công quý như vàng ở những phút cuối cùng của cựu tiền đạo Oliver Neuville.

Kể từ đó đến nay, hai đội chỉ gặp lại nhau thêm một lần trong khuôn khổ giao hữu vào tháng 8/2013, nơi cả hai đã cống hiến một cơn mưa bàn thắng với tỷ số hòa 3-3 chung cuộc. Dù cách biệt về đẳng cấp ở thời điểm hiện tại vẫn nghiêng hẳn về phía Đức, nhưng những bài học trong lịch sử nhắc nhở "Cỗ xe tăng" tuyệt đối không được phép xem nhẹ sự lỳ lợm của bóng đá Nam Mỹ.

Niềm vui đi tiếp của người Đức phần nào kém trọn vẹn khi họ phải nhận hung tin từ hàng thủ. Trung vệ trụ cột Nico Schlotterbeck dính chấn thương mắt cá chân nghiêm trọng trong trận đấu gặp Bờ Biển Ngà và phải chính thức nói lời chia tay World Cup. Mất đi Schlotterbeck, Julian Nagelsmann gần như chắc chắn sẽ đặt trọn niềm tin vào bộ đôi Antonio Rudiger và Jonathan Tah ở trung tâm hàng phòng ngự.

Ở hành lang cánh trái, hậu vệ trẻ đang lên Nathaniel Brown (thuộc biên chế Frankfurt) đã vắng mặt trong trận thua Ecuador vì vấn đề cơ bắp, nhưng anh dự kiến sẽ hoàn toàn sung sức và trở lại đội hình xuất phát vào thứ Hai tới.

Ở tuyến trên, Mannschaft không có thêm bất kỳ ca chấn thương nào đáng tiếc. Đá cao nhất trên hàng công sẽ là tiền đạo Kai Havertz, người chịu trách nhiệm liên kết với Wirtz, Sane, Musiala và tận dụng các cơ hội dứt điểm.

Sự chuẩn bị của Paraguay gặp đôi chút xáo trộn về thẻ phạt và thể lực. Tiền vệ đang lên Diego Gomez sẽ buộc phải ngồi ngoài ở trận đấu này do án treo giò (nhận đủ 2 thẻ vàng sau trận gặp Australia). Tuy nhiên, Miguel Almiron sẽ chính thức tái xuất sau khi hoàn thành án phạt treo giò 1 trận.

Sự linh hoạt và khả năng bứt tốc của cầu thủ này bên hành lang cánh sẽ là vũ khí phản công chủ lực của Paraguay nhằm xuyên phá hàng thủ dâng cao của Đức. Trên hàng tiền đạo, lão tướng 34 tuổi Gabriel Avalos, người mới chỉ ghi 2 bàn sau 25 lần khoác áo ĐTQG, nhiều khả năng vẫn sẽ được tin tưởng giao trọng trách lĩnh xướng hàng công nhờ thể hình tốt và khả năng làm tường, chịu khó pressing. Cùng với tài năng trẻ Julio Enciso và Almiron, họ sẽ tạo thành mũi đinh ba rình rập chờ đợi cơ hội.