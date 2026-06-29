Chuyên gia Việt: Brazil thắng Nhật Bản

TPO - Brazil được dự báo sẽ vượt qua Nhật Bản ở vòng đấu loại trực tiếp 1/16, theo các chuyên gia bóng đá Việt Nam.

Nhật Bản liệu có thể tạo địa chấn trước Brazil?

"Cá nhân tôi có cảm tình với Nhật Bản và vẫn mong châu Á có đại diện tạo nên điều bất ngờ. Tuy nhiên xét về đẳng cấp và chất lượng đội hình, Brazil rõ ràng nhỉnh hơn. Vinicius, Cunha hay Rayan đều có khả năng gây đột biến và Brazil có thể vượt qua được nhờ sự toả sáng của những cá nhân như vậy trong đội hình"-cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng đánh giá.

HLV Nguyễn Đức Thắng dù vậy tin nếu Nhật Bản phát huy tốt lối chơi kỷ luật, hệ thống thi đấu được tổ chức khoa học, cân bằng các tuyến thì Brazil sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhật Bản cũng có thể tận dụng cơ hội từ khoảng trống ở trung lộ của đối phương để triển khai các pha phản công chớp nhoáng.

"Theo tôi đây sẽ là một trong những trận đấu đáng xem nhất của World Cup 2026 khi 2 đội đủ khả năng trình diễn thứ bóng đá đẳng cấp cao. Brazil có thể giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu"-HLV Nguyễn Đức Thắng dự báo.

HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, ông Hoàng Văn Phúc trong khi đó cho rằng Nhật Bản đang có phong độ ổn định, khả năng chuyển đổi trạng thái thi đấu cực tốt. Đây là vũ khí để Nhật Bản đối chọi lại Brazil. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết:

"Tôi không thực sự đánh giá cao khả năng phòng ngự của Brazil. Nếu Nhật Bản khai thác được khoảng trống giữa các trung vệ và tiền vệ Brazil, cơ hội có thể mở ra. Dĩ nhiên Brazil đang được đánh giá cao hơn bởi cả truyền thống, thương hiệu và đẳng cấp, nhưng tôi cho rằng Nhật Bản sẽ không e ngại. Nhật Bản cũng đã rất giàu kinh nghiệm World Cup, họ cũng vừa cầm hoà Hà Lan ở vòng bảng".