Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chuyên gia Việt: Brazil thắng Nhật Bản

Vĩnh Xuân

TPO - Brazil được dự báo sẽ vượt qua Nhật Bản ở vòng đấu loại trực tiếp 1/16, theo các chuyên gia bóng đá Việt Nam.

anh-chup-man-hinh-2026-06-28-luc-081856.png
Nhật Bản liệu có thể tạo địa chấn trước Brazil?

"Cá nhân tôi có cảm tình với Nhật Bản và vẫn mong châu Á có đại diện tạo nên điều bất ngờ. Tuy nhiên xét về đẳng cấp và chất lượng đội hình, Brazil rõ ràng nhỉnh hơn. Vinicius, Cunha hay Rayan đều có khả năng gây đột biến và Brazil có thể vượt qua được nhờ sự toả sáng của những cá nhân như vậy trong đội hình"-cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng đánh giá.

HLV Nguyễn Đức Thắng dù vậy tin nếu Nhật Bản phát huy tốt lối chơi kỷ luật, hệ thống thi đấu được tổ chức khoa học, cân bằng các tuyến thì Brazil sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhật Bản cũng có thể tận dụng cơ hội từ khoảng trống ở trung lộ của đối phương để triển khai các pha phản công chớp nhoáng.

anh-chup-man-hinh-2026-06-28-luc-081932.png

"Theo tôi đây sẽ là một trong những trận đấu đáng xem nhất của World Cup 2026 khi 2 đội đủ khả năng trình diễn thứ bóng đá đẳng cấp cao. Brazil có thể giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu"-HLV Nguyễn Đức Thắng dự báo.

HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, ông Hoàng Văn Phúc trong khi đó cho rằng Nhật Bản đang có phong độ ổn định, khả năng chuyển đổi trạng thái thi đấu cực tốt. Đây là vũ khí để Nhật Bản đối chọi lại Brazil. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết:

"Tôi không thực sự đánh giá cao khả năng phòng ngự của Brazil. Nếu Nhật Bản khai thác được khoảng trống giữa các trung vệ và tiền vệ Brazil, cơ hội có thể mở ra. Dĩ nhiên Brazil đang được đánh giá cao hơn bởi cả truyền thống, thương hiệu và đẳng cấp, nhưng tôi cho rằng Nhật Bản sẽ không e ngại. Nhật Bản cũng đã rất giàu kinh nghiệm World Cup, họ cũng vừa cầm hoà Hà Lan ở vòng bảng".

Vĩnh Xuân
#World Cup #Brazil #Nhật Bản #vòng 1/16 #Vinicius

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe