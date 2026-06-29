Lần này, Nhật Bản không còn sợ hãi Brazil

TPO - Nỗi ám ảnh của người Nhật với bóng đá Brazil vốn đã kéo dài hàng thập kỷ. Tại vòng 32 đội World Cup 2026, "Samurai xanh" sẽ bước ra sân và gạt bỏ nỗi sợ hãi ấy.

Mối lương duyên giữa bóng đá Nhật Bản và Brazil luôn là một trong những câu chuyện đặc sắc của làng bóng đá. Đối với người dân xứ sở mặt trời mọc, Brazil không đơn thuần là cường quốc bóng đá để nhìn vào và dành sự ngưỡng mộ. Selecao từ lâu đã thành nỗi ám ảnh, một hình mẫu trong mơ và là đích đến mà bóng đá Nhật Bản luôn khao khát vươn tới. Sự ám ảnh ấy kéo dài qua nhiều thập kỷ, thấm sâu vào từng trang truyện tranh cho người Nhật và từng bước chạy của các thế hệ cầu thủ.

Sự kết nối vĩ đại này vốn bắt nguồn từ lịch sử di cư mạnh mẽ giữa hai quốc gia từ đầu thế kỷ 20. Nhật Bản hiện là nước có cộng đồng kiều bào sinh sống tại đất nước Brazil đông đảo nhất trên toàn thế giới, tạo nên sự giao thoa văn hóa sâu sắc. Chính sợi dây liên kết vô hình và thiêng liêng này đã mang thứ bóng đá lãng mạn, ngẫu hứng của xứ sở Samba gieo mầm vào tâm thức người Nhật.

Họ nhìn vào cách người Brazil chơi bóng như một hình mẫu chuẩn để quyết tâm học theo.

Tại sao người Nhật ám ảnh Brazil?

Khi giải VĐQG Nhật Bản (J.League) ra đời vào đầu thập niên 90, Nhật Bản đã chọn Brazil làm "cuốn sách giáo khoa" duy nhất để nhìn vào. Họ không tiếc tiền bạc để mời những huyền thoại lẫy lừng của bóng đá Brazil như Zico, Dunga hay Leonardo sang thi đấu và làm công tác huấn luyện.

Sự xuất hiện của huyền thoại Zico, người được mệnh danh là "Pele trắng", đã đặt những viên gạch chuyên nghiệp đầu tiên cho nền bóng đá non trẻ Nhật Bản. Zico đã kiên nhẫn dạy các cầu thủ Nhật Bản cách chơi bóng bằng tư duy, chất ngẫu hứng của Samba, thay vì chỉ chăm chú vào tính kỷ luật khô khan mang đúng bản sắc bóng đá truyền thống Nhật Bản.

Nhật Bản tiếp tục mở rộng vòng tay đón nhận các tài năng nhập tịch có gốc gác từ Brazil. Một số cái tên như Ramos Ruy, Alex Santos hay Marcus Tulio Tanaka đã đến và thành biểu tượng của Nhật Bản. Họ mang vũ điệu Samba hoang dã, phóng khoáng hòa quyện vào tinh thần võ sĩ đạo bất khuất của người Nhật.

Sự ám ảnh của Nhật Bản với bóng đá Brazil được thể hiện đậm nét trong bộ manga huyền thoại Captain Tsubasa - nơi nhân vật chính luôn mơ về "thánh địa" Maracana.

Người Nhật từ lâu tôn sùng chất kỹ thuật cá nhân thượng thừa và khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp của Brazil nói riêng và các vũ công Nam Mỹ nói riêng. Hệ thống đào tạo trẻ của Nhật Bản suốt nhiều năm liền đã mô phỏng, triển khai theo triết lý bóng đá học đường đậm chất tự do của Brazil.

Nhật Bản có được ngày hôm nay, ảnh hưởng lớn từ cảm hứng Brazil.

Họ chú trọng phát triển tư duy chơi bóng độc lập, khuyến khích các cầu thủ nhí tự tin đi bóng và tự do sáng tạo. Đối với người Nhật, đá bóng hay nghĩa là phải đá đẹp, phải làm chủ trái bóng hoa mỹ như những người Brazil thực thụ.

Nền bóng đá Nhật Bản ám ảnh Brazil đến mức họ luôn dùng Selecao làm thước đo cho sự phát triển của chính mình qua từng thời kỳ. Bất kỳ một cầu thủ Nhật Bản nào có kỹ thuật cá nhân xuất sắc đều được truyền thông ưu ái gọi bằng biệt danh gắn liền với các siêu sao Brazil.

Họ thèm khát cảm giác một ngày nào đó có thể tự hào tuyên bố rằng người Nhật cũng có thể chơi thứ bóng đá nghệ thuật đỉnh cao như thế. Nỗi ám ảnh này vừa là áp lực, nhưng cũng đồng thời là động lực to lớn thúc đẩy họ tiến lên.

Tuy nhiên, sự sùng bái quá mức trong quá khứ đôi khi cũng tạo nên một tâm lý e sợ vô hình trước người thầy Nam Mỹ. Trong suốt nhiều năm liền, các đội tuyển Nhật Bản thường xuyên nhận những thất bại đậm đà mỗi khi có dịp đối đầu với Brazil. Họ đá hay trước các đối thủ châu Âu, nhưng lại dễ dàng bị khớp tâm lý trước sự tinh quái của các vũ công Samba.

CĐV Nhật Bản chưa thể quên trận thua 1-4 trước Brazil ở World Cup 2006. Đó là thất bại phơi bày mọi điểm yếu của Nhật Bản. Họ thua Selecao về thể chất, thể lực và cũng không đủ khéo, kỹ thuật để tạo ra thế trận sáng sủa với Selecao.

Lần này, Nhật Bản không còn sợ Brazil

Định mệnh đưa hai đội chạm trán nhau tại vòng 32 đội của kỳ World Cup 2026. Lần này, tâm thế của các chiến binh "Samurai Xanh" sẽ khác biệt. Họ bước vào trận đấu sinh tử này với sự tự tin cao hơn, điềm tĩnh hơn và khao khát làm nên trận thắng để đời.

Niềm tin của người Nhật về việc chạm tới Brazil được thổi bùng từ trận thắng giao hữu vào tháng 10/2025. "Samurai xanh" thua trước 2 bàn nhưng thắng ngược 3-2 đầy cảm xúc. Đó là một trận cầu bùng nổ, nơi Nhật Bản đã chơi sòng phẳng, mạnh dạn pressing tầm cao và tạo ra rất nhiều tình huống khiến Selecao hú vía.

Thắng lợi vang dội của Nhật Bản phá vỡ hoàn toàn rào cản tâm lý đè nặng họ suốt hơn ba thập kỷ qua. Nó là bước ngoặt để chứng minh khoảng cách trình độ giữa bóng đá Nhật Bản và Selecao đã được thu hẹp đáng kể.

Hiện tại, đội tuyển Nhật Bản dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hajime Moriyasu đang có màn trình diễn cực kỳ ấn tượng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Họ dễ dàng vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại, nhờ vào một lối chơi hiện đại, khoa học và vô cùng kỷ luật.

Sơ đồ chiến thuật 3-4-2-1 linh hoạt giúp đại diện số 1 của châu Á tại World Cup 2026 kiểm soát không gian và thế trận cực tốt. Nhật Bản không còn Mitoma và Minamino, cùng chấn thương của Kubo nhưng vẫn cho thấy khả năng chuyển trạng thái tấn công cực tốt, với điểm nhấn là các pha khoét biên giàu tính sát thương.

Lần này, Nhật Bản sẽ chơi sòng phẳng với Brazil?

Sự đáng sợ của Nhật Bản nằm ở dàn ngôi sao đồng đều đang đồng loạt chinh chiến tại các giải đấu hàng đầu châu Âu. Không có Mitoma và Minamino, Nhật Bản vẫn còn Ueda, Maeda, Ritsu Doan và Kamada. Đúng như tuyên bố của HLV Moriyasu, sức mạnh tập thể làm nên bản sắc của Nhật Bản ở World Cup 2026. Và người Nhật đã chứng minh chiều sâu lực lượng của họ tốt ra sao.

Về tương quan thực lực giữa 2 đội tuyển, Brazil hiển nhiên vẫn là những người được xếp ở cửa trên. Selecao sở hữu dàn sao "bóng bẩy" hơn, có một Carlo Ancelotti đầy bản lĩnh trên ghế huấn luyện và cả sự áp đảo từ sự ủng hộ của cổ động viên.

Theo dự đoán từ Opta, sau 25.000 mô phỏng, Brazil có 59% cơ hội thắng. Với Nhật Bản là 20% cơ hội giành trọn 3 điểm. Đây là sự ghi nhận tích cực cho cơ hội của "Samurai xanh" khi chạm trán Selecao. Lần này, Nhật Bản đã sẵn sàng để vượt qua nỗi ám ảnh Brazil.