Nhận định Hà Lan vs Morocco, 08h00 ngày 30/6 : Đại chiến khó lường

TPO - Nhận định bóng đá trận Hà Lan vs Morocco, vòng 1/16 World Cup 2026, lúc 08h00 ngày 30/6. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với phong độ ấn tượng của cả hai đội, người hâm mộ có lý do để chờ đợi một màn so tài hấp dẫn, kịch tính và khó lường đến những phút cuối.

Nhận định trước trận đấu

Sân Gillette sẽ chứng kiến một trong những cặp đấu đáng chờ đợi nhất vòng 32 đội World Cup 2026 khi Hà Lan chạm trán Morocco. Một bên là ứng viên vô địch đang đạt phong độ cao, bên kia là đại diện châu Phi giàu kỷ luật và từng tạo nên kỳ tích tại World Cup 2022.

Hà Lan bước vào vòng đấu loại trực tiếp với vị thế đội nhất bảng F sau khi giành 7 điểm. Đoàn quân của HLV Ronald Koeman khởi đầu bằng trận hòa 2-2 trước Nhật Bản, trước khi liên tiếp đánh bại Thụy Điển và Tunisia để khép lại vòng bảng với thành tích bất bại.

Điều gây ấn tượng nhất trong hành trình của Hà Lan là sức mạnh hàng công. "Cơn lốc màu da cam" đã ghi tới 10 bàn sau ba trận, nằm trong nhóm những đội có hiệu suất ghi bàn tốt nhất giải đấu. Lối chơi tấn công đa dạng, khả năng chuyển trạng thái nhanh cùng sự hiệu quả trong những tình huống cố định giúp Hà Lan trở thành một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

Dù chưa từng chạm tay vào cúp vàng World Cup, Hà Lan luôn được xem là một thế lực của bóng đá thế giới. Đội bóng áo cam từng ba lần giành ngôi á quân vào các năm 1974, 1978 và 2010, bên cạnh vị trí thứ tư năm 1998 và hạng ba năm 2014.

Tại World Cup 2022, Hà Lan chỉ dừng bước ở tứ kết sau thất bại trước Argentina trên chấm luân lưu. Bốn năm sau, mục tiêu của thầy trò HLV Koeman rõ ràng không chỉ dừng ở việc tiến sâu mà còn hướng tới chức vô địch đầu tiên trong lịch sử.

Nếu vượt qua Morocco, Hà Lan sẽ gặp đội thắng trong cặp Nam Phi - Canada ở vòng 16 đội. Đây được xem là nhánh đấu tương đối thuận lợi, mở ra cơ hội lớn để đại diện châu Âu tiến vào tứ kết trước khi có khả năng chạm trán những đối thủ sừng sỏ như Đức hoặc Pháp.

Tuy nhiên, trước mắt họ là một Morocco không hề dễ bị khuất phục. Đại diện Bắc Phi cũng giành được 7 điểm ở vòng bảng, chỉ xếp sau Brazil do kém hiệu số bàn thắng bại. "Những chú sư tử Atlas" khởi đầu bằng trận hòa 1-1 đầy thuyết phục trước ứng viên vô địch Brazil, sau đó lần lượt đánh bại Scotland 1-0 và thắng Haiti 4-2 để giành vé đi tiếp.

Điểm mạnh lớn nhất của Morocco vẫn là tính tổ chức. Đội bóng của HLV Mohamed Ouahbi duy trì hệ thống phòng ngự chặt chẽ, chơi kỷ luật và luôn biết cách tận dụng những pha phản công tốc độ. Họ cũng cho thấy khả năng thích ứng tốt trước nhiều phong cách thi đấu khác nhau.

Sau kỳ tích vào bán kết World Cup 2022, thành tích cao nhất trong lịch sử của một đội tuyển châu Phi, Morocco không còn bị xem là "ngựa ô". Những màn trình diễn tại World Cup 2026 tiếp tục khẳng định họ đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ ông lớn nào.

Việc cầm hòa Brazil ngay trận ra quân là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh của đại diện châu Phi. Trong khi đó, chiến thắng 4-2 trước Haiti cũng cho thấy Morocco không chỉ biết phòng ngự mà còn sở hữu khả năng tấn công đáng gờm khi có khoảng trống.

Xét về tương quan lực lượng, Hà Lan vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình đồng đều, chiều sâu lực lượng và kinh nghiệm ở các trận đấu lớn. Tuy nhiên, nếu không duy trì được sự tập trung, đội bóng áo cam hoàn toàn có thể phải trả giá trước những pha phản công sắc bén của Morocco.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng nhẹ về phía Hà Lan. Hai đội từng gặp nhau ba lần, trong đó đáng nhớ nhất là chiến thắng 2-1 của đại diện châu Âu tại vòng bảng World Cup 1994.

Thông tin lực lượng

Đội tuyển Hà Lan đón tin vui về lực lượng trước trận đấu quan trọng khi cả Denzel Dumfries và Brian Brobbey đều đã hoàn toàn bình phục sau những va chạm nhẹ ở vòng bảng. Bộ đôi này đã trở lại tập luyện bình thường và sẵn sàng góp mặt trong đội hình xuất phát.

HLV Ronald Koeman nhiều khả năng chỉ thực hiện một sự điều chỉnh so với trận thắng Tunisia. Micky van de Ven được kỳ vọng sẽ đá chính ở hành lang trái hàng thủ, thay cho Nathan Aké nhằm tăng tốc độ và khả năng hỗ trợ tấn công.

Trên hàng công, Brian Brobbey nhiều khả năng tiếp tục được trao cơ hội ở vị trí trung phong sau màn trình diễn tích cực tại vòng bảng. Trong khi đó, những phương án giàu kinh nghiệm như Memphis Depay, Justin Kluivert và Crysencio Summerville được dự đoán sẽ vào sân từ băng ghế dự bị để tạo đột biến khi cần thiết.

Bên phía Morocco, HLV Mohamed Ouahbi nhiều khả năng sẽ đưa đội hình mạnh nhất trở lại sau khi có những điều chỉnh nhất định ở trận thắng Haiti.

Noussair Mazraoui, Issa Diop, Ayyoub Bouaddi và Azzedine Ounahi đều được kỳ vọng tái xuất trong đội hình xuất phát, qua đó giúp "Những chú sư tử Atlas" gia tăng chất lượng ở cả ba tuyến.

Trên hàng công, Ismael Saibari tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất. Tiền đạo đang được liên hệ chuyển đến Bayern Munich đã ghi 3 bàn sau 3 trận tại World Cup 2026 và là mũi nhọn nguy hiểm nhất của Morocco tính đến thời điểm này.

Hai ngôi sao Brahim Diaz và đội trưởng Achraf Hakimi vẫn là những nhân tố không thể thay thế. Kinh nghiệm cùng khả năng tạo đột biến của bộ đôi này sẽ đóng vai trò quan trọng nếu Morocco muốn tiếp tục tạo nên bất ngờ trước một trong những ứng viên vô địch của giải đấu.