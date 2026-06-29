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HLV Koeman tiếc nuối: Hà Lan và Morocco gặp nhau quá sớm

Trọng Đạt

TPO - Trước cuộc đại chiến với Morocco, HLV Ronald Koeman của Hà Lan bày tỏ sự tiếc nuối khi hai đội phải loại nhau ngay từ vòng 32 đội World Cup 2026. Theo HLV Koeman, cả hai đều đủ năng lực tiến xa và màn so tài tại Monterrey hứa hẹn sẽ là một trong những trận cầu đáng xem nhất giải.

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HLV Ronald Koeman thừa nhận cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Morocco tại vòng 32 đội World Cup 2026 đã đến quá sớm, khi cả hai đều được đánh giá là những ứng viên có khả năng tiến sâu tại giải đấu.

Bốn năm trước, cả Hà Lan và Morocco đều góp mặt trong nhóm tám đội mạnh nhất World Cup. Morocco tạo nên cột mốc lịch sử khi trở thành đội tuyển châu Phi và Arab đầu tiên giành quyền vào bán kết, trong khi Hà Lan dừng bước ở tứ kết sau thất bại trước Argentina trên chấm luân lưu.

Phát biểu trước cuộc so tài diễn ra tại Monterrey, HLV Koeman cho rằng đây là một cặp đấu xứng đáng xuất hiện ở những vòng đấu sau: "Đây là một trận đấu lớn, nhưng lại diễn ra quá sớm bởi cả hai đội đều xứng đáng tiến xa hơn vòng đấu này".

"Cuộc đối đầu này rất quan trọng giữa hai đội đều đặt mục tiêu tiến xa nhất có thể tại World Cup. Một trận đấu như thế này xuất hiện ở vòng 32 đội thì có phần hơi sớm. Tuy nhiên, đó là thực tế. Tôi tin đây sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn và chúng tôi sẽ chơi tấn công", HLV Koeman nhấn mạnh.

Dù dành sự tôn trọng lớn cho Morocco, nhà cầm quân 63 tuổi vẫn thể hiện sự tự tin vào khả năng của các học trò.

"Họ sở hữu rất nhiều cầu thủ tài năng, nhưng chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi biết phải ngăn chặn họ ở đâu, làm thế nào để xuyên phá hệ thống của họ và chúng tôi không hề lo lắng", HLV Koeman nói.

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Đội trưởng Virgil van Dijk cũng đánh giá rất cao chất lượng đội hình của Morocco. Trung vệ thuộc biên chế Liverpool đặc biệt nhắc đến hậu vệ phải Achraf Hakimi, người anh xem là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới ở vị trí của mình.

Bên cạnh đó, Van Dijk cũng dành lời khen cho tiền đạo Ismael Saibari sau mùa giải thăng hoa cùng PSV Eindhoven, tiền vệ tấn công Brahim Diaz và tài năng trẻ 18 tuổi Ayyoub Bouaddi.

"Họ có rất nhiều cầu thủ chất lượng. Còn có cả tiền vệ phòng ngự trẻ đang nổi lên rất nhanh nữa. Chúng tôi đã phân tích đối thủ rất kỹ, có hai buổi tập chất lượng và mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất. Phần còn lại phụ thuộc vào chính chúng tôi.

Tôi rất háo hức chờ đợi trận đấu này. Đó sẽ là một cuộc đối đầu khó khăn trong những điều kiện cũng đầy thử thách, nhưng đây chính là những trận đấu mà mọi cầu thủ đều muốn được góp mặt", Van Dijk chia sẻ.

Trước ý kiến cho rằng Hà Lan cần một chiến thắng thuyết phục để khẳng định vị thế ứng viên vô địch, Van Dijk khẳng định đội bóng áo cam không phải chứng minh điều gì.

"Tôi không nghĩ chúng tôi cần phải chứng minh điều gì cả. Việc chúng tôi có mặt ở đây đã nói lên tất cả. Đây sẽ là một trận đấu tuyệt vời dành cho những khán giả trung lập. Còn với chúng tôi, đó đơn giản là thử thách tiếp theo. Chúng tôi đã sẵn sàng cho Morocco".

Với lối chơi giàu kỹ thuật, kỷ luật chiến thuật cùng nhiều ngôi sao đang đạt phong độ cao, cả hai đội đều được kỳ vọng sẽ tạo nên màn so tài đỉnh cao, đúng với nhận định của Koeman về một trận đấu "đến quá sớm" ở vòng knock-out.

Trọng Đạt
#Hà Lan #Morocco #World Cup #Koeman #bóng đá

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