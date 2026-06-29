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Thể thao

Bị loại bẽ bàng tại World Cup 2026, mỗi tuyển thủ Hàn Quốc vẫn bỏ túi hơn 1,3 tỷ đồng

Đặng Lai

TPO - Bất chấp việc phải gánh chịu một trong những thất bại đáng thất vọng nhất trong 2 thập kỷ qua, mỗi cầu thủ trong danh sách 26 tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc dự World Cup 2026 vẫn được đảm bảo nhận khoản tiền thưởng ít nhất là 80 triệu won (khoảng 1,36 tỷ VNĐ).

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Tại vòng chung kết World Cup 2026, thầy trò HLV Hong Myung-bo đã chính thức bị loại ngay từ vòng bảng khi chỉ xếp vị trí thứ 3 bảng A. Dù khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng sát nút 2-1 trước Cộng hòa Séc, Hàn Quốc sau đó liên tiếp gục ngã với cùng tỷ số 0-1 trước Mexico và Nam Phi.

Việc chỉ giành được 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại âm khiến họ xếp vị trí thứ 34 trên tổng số 48 đội bóng tham dự World Cup 2026. Năm 2018 tuyển Hàn Quốc từng bị loại sớm nhưng chắc chắn màn thể hiện năm đó vẫn được ghi nhận nhiều hơn năm nay. Vì Hàn Quốc rơi vào bảng khó khăn hơn VCK 2026 rất nhiều.

Bất chấp màn thể hiện bị coi là tệ hại, năm nay các cầu thủ vẫn được nhận khoản thù lao hậu hĩnh dựa trên cơ cấu thưởng quy định sẵn của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA). Theo đó, mỗi tuyển thủ góp mặt trong danh sách tham dự giải nghiễm nhiên nhận mức sàn cố định 50 triệu won. Với trận thắng duy nhất trước Cộng hòa Séc, họ được cộng thêm 30 triệu won/người.

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Trước khi giải khởi tranh, KFA từng lên kế hoạch thưởng thêm cho mỗi cầu thủ 100 triệu won nếu lọt vào vòng 32 đội, 200 triệu won cho vòng 16 đội và lên đến 300 triệu won nếu ghi danh vào vòng tứ kết. Việc dừng bước quá sớm đồng nghĩa với việc các ngôi sao của đội tuyển đã đánh mất cơ hội chạm tay vào những khoản tiền thưởng khổng lồ tăng theo từng vòng.

Họ "chỉ" nhận trung bình 80 triệu won (khoảng 1,36 tỷ VNĐ) cho mỗi người. Nếu so sánh với kỳ World Cup 2022 tại Qatar, mức thu nhập của các tuyển thủ lần này thấp hơn nhiều. Ở giải đấu cách đây 4 năm, nhờ việc xuất sắc giành tấm vé vào vòng 16 đội, mỗi cầu thủ đã đút túi số tiền thưởng tối đa lên tới 340 triệu won (hơn 5 tỷ đồng).

Thất bại tại giải đấu năm nay không chỉ là cái kết buồn cho các cầu thủ mà còn mang lại tổn thất lớn về mặt tài chính cho họ. Và nghiêm trọng hơn, trước mắt họ là cơn thịnh nộ từ NHM bóng đá quê nhà.

Đặng Lai
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