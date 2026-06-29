Vì sao nói các đội châu Phi sợ nhất tuyển Hà Lan?

TPO - Những ông lớn của bóng đá châu Âu như Đức, Pháp, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha từng ít nhất 1 lần trở thành nạn nhân dưới tay các đội bóng châu Phi. Thế nhưng, vẫn có một "ngọn núi dữ" mà họ chưa từng một lần lật đổ: Đội tuyển Hà Lan. Và đây chính là thông điệp cảnh báo Morocco trước màn so tài của 2 đội vào đêm nay.

Khi nhìn vào thành tích đối đầu của 6 thế lực bóng đá hàng đầu châu Âu (Đức, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Hà Lan) trước các đội bóng châu Phi tại World Cup, người hâm mộ nhận thấy sự áp đảo của người Hà Lan.

Cho đến trước trận Hà Lan gặp Morocco tại vòng 1/16 World Cup 2026, Cơn lốc cam chính là đại diện UEFA sở hữu tỷ lệ thắng cao nhất trước đại diện châu Phi. Họ đạt hiệu suất lên tới 83,3% (chỉ tính các đội tuyển tối thiểu 5 lần chạm trán đối thủ châu Phi).

Đức - tập thể giàu truyền thống bậc nhất thế giới, đội tuyển thuộc châu Âu vô địch World Cup nhiều nhất - từng gục ngã 1-2 trước một Algeria đầy quả cảm vào năm 1982. Đội tuyển Pháp dồi dào ngôi sao cũng có những ký ức buồn khi để thua Senegal năm 2002 hay gục ngã trước Tunisia tại vòng bảng năm 2022.

Tây Ban Nha hùng mạnh từng cay đắng bị Nigeria lội ngược dòng năm 1998 và gần nhất là thất bại trên chấm luân lưu trước Morocco tại Qatar 2022. Ngay cả Bồ Đào Nha cũng nếm trái đắng trước Morocco ở hai kỳ World Cup 1986 và 2022.

Trong số các đại gia châu Âu, chỉ có Anh và Hà Lan là hai đội tuyển duy trì được thành tích bất bại trước các đội châu Phi. Tuy nhiên, nếu Tam sư đã trải qua tới 3 trận hòa (thắng 5/8, đạt tỷ lệ 62,5%), thì Hà Lan lại thể hiện một bộ mặt hiệu quả hơn rất nhiều. Họ mới chỉ chấp nhận chia điểm đúng 1 lần (hòa 1-1 trước Ai Cập tại World Cup 1990). Kể từ sau giải đấu năm đó trên đất Italia, đại diện xứ sở hoa tulip đã thiết lập chuỗi 5 trận toàn thắng kéo dài khi đụng độ đối thủ đến từ châu Phi.

Họ lần lượt giải mã hiện tượng Morocco năm 1994 bằng chiến thắng 2-1 đầy bản lĩnh. Đến năm 2006, thế hệ vàng của Bờ Biển Ngà với những Didier Drogba, Yaya Toure cũng phải cúi đầu với tỷ số tương tự trước một Hà Lan thực dụng. Tại Nam Phi 2010, Cameroon của Samuel Eto'o trở thành nạn nhân tiếp theo khi phơi áo 1-2.

Samuel Eto'o và đồng đội từng thua Hà Lan hồi 2010

Đến World Cup 2022, nhà đương kim vô địch châu Phi lúc bấy giờ là Senegal, dù sở hữu lối chơi khó chịu, vẫn bị Hà Lan kết liễu một cách lạnh lùng bằng các bàn thắng muộn của Cody Gakpo và Davy Klaassen. Mới nhất tại chiến dịch World Cup 2026, Hà Lan lại tiếp tục nối dài mạch trận thuyết phục khi dễ dàng hạ Tunisia 3-1 ở vòng bảng.

Hà Lan đạt tỷ lệ thắng lên tới 83,3% (thắng 5/6 trận, trận còn lại hòa). Đây là hiệu suất thắng cao nhất của một đội châu Âu trước đối thủ châu Phi. Sự áp đảo của Hà Lan không chỉ nằm ở những con số, mà nó được thể hiện rõ nét qua cách họ áp đặt lối chơi và bẻ gãy ý chí chiến đấu của đối phương. Trước các đội bóng châu Phi ngẫu hứng và giàu thể lực, Hà Lan luôn biết cách biến trận đấu thành một bàn cờ chiến thuật mà ở đó, họ là người làm chủ hoàn toàn thế trận.

Bóng đá nói riêng và thể thao châu Phi nói chung luôn nổi tiếng với những cá nhân có thể lực xuất chúng. Họ sở hữu tốc độ, sức mạnh càn lướt và sự dẻo dai vượt trội phần còn lại của thế giới. Khi đối đầu với ông lớn khác như Pháp hay Tây Ban Nha, các đội bóng châu Phi có thể dùng thể lực để pressing, dùng tốc độ cá nhân để trừng phạt các khoảng trống hoặc tận dụng sự nóng vội của đối thủ để phản công.

Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu của họ lại nằm ở tính tổ chức và sự tập trung trong suốt 90 phút. Có lẽ thứ bóng đá tổng lực của người Hà Lan đủ sức triệt tiêu thế mạnh này.

Là cái nôi của "bóng đá tổng lực", người Hà Lan luôn bị ám ảnh bởi việc kiểm soát không gian và vị trí trên sân. Khả năng tổ chức, tư duy chơi bóng của cầu thủ Hà Lan được lập trình rất khoa học từ các tuyến trẻ.

Khi đối đầu với một đội bóng giàu thể lực, Hà Lan không chọn cách đua sức. Họ tổ chức đội hình chặt chẽ, để lộ ra ít khoảng trống, từng khối đội hình luân chuyển nhanh và đồng bộ để bắt đối phương phải chạy theo quả bóng. Nhờ vậy, họ có thể bóp nghẹt các khoảng trống phản công - thứ vốn là vũ khí nguy hiểm nhất của các tiền đạo châu Phi.

Các đội tuyển châu Phi thường chơi rất hay khi hưng phấn, nhưng lại dễ mất phương hướng hoặc bộc lộ sai lầm ở hệ thống phòng ngự nếu trận đấu bị kéo vào thế trận giằng co. Mà Hà Lan lại là bậc thầy ở khâu này.

Trận đấu với Senegal tại vòng bảng World Cup 2022 là một ví dụ. Suốt hơn 80 phút thi đấu, Senegal chơi sòng phẳng, thậm chí có nhiều thời điểm ép sân nhờ nền tảng thể lực sung mãn. Thế nhưng, Hà Lan không hề hoảng loạn. Họ kiên nhẫn phòng ngự chủ động, giữ nhịp độ trận đấu ở mức trung bình để tiêu hao năng lượng của đối thủ, và rồi tung ra hai đòn kết liễu chí mạng ở các phút 84 và 90+9 khi hệ thống của Senegal bắt đầu xuất hiện những kẽ hở do mất tập trung.

Sự lạnh lùng, thực dụng và khả năng đọc trận đấu của đội tuyển Hà Lan trong nhiều thời kỳ luôn giúp họ đưa trận đấu đi đúng theo kịch bản mà mình mong muốn. Không chỉ đối thủ châu Phi mà phần còn lại của thế giới rất ngại lối chơi ấy. Đó có lẽ là nguyên nhân lý giải cho việc Hà Lan đã ít nhất lọt vào tứ kết trong 5/6 lần tham dự World Cup gần nhất.

Nhiều tuyển thủ Hà Lan có gốc gác châu Phi

Một yếu tố phi chuyên môn nhưng lại có tác động rất lớn đến sự tự tin của Hà Lan khi đối đầu với các đại diện châu Phi chính là sự am hiểu sâu sắc về văn hóa bóng đá của nhau. Trong lịch sử và cả hiện tại, bóng đá Hà Lan có mối liên kết chặt chẽ với lục địa đen. Rất nhiều tuyển thủ Hà Lan là người gốc Ghana, Togo, Bờ Biển Ngà... (như Memphis Depay, Cody Gakpo hay Nathan Ake); hay các cựu tuyển thủ Khalid Boulahrouz và Ibrahim Afellay là người gốc Morocco.

Bên cạnh đó, giải vô địch Quốc gia Hà Lan từ lâu đã là bệ phóng quen thuộc và là điểm đến ưa thích của rất nhiều tài năng trẻ đến từ châu Phi trước khi họ bước ra các sân khấu lớn hơn như Premier League hay La Liga. Việc thường xuyên tập luyện, thi đấu cùng nhau ở cấp độ CLB giúp cầu thủ Hà Lan không lạ lẫm, thậm chí là quá thấu hiểu điểm mạnh, điểm yếu cũng như thói quen xử lý bóng của đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Sự thấu hiểu ấy giúp họ loại bỏ hoàn toàn tâm lý e ngại trước yếu tố thể hình, thể lực vượt trội của đối phương. Thực ra ở yếu tố này, người Pháp thậm chí còn nhỉnh hơn Hà Lan vì giải VĐQG của họ cũng đón rất nhiều cầu thủ từ lục địa đen đến tranh tài, và nguồn gốc châu Phi trong đội hình Les Bleus thậm chí còn dồi dào hơn Hà Lan. Nhưng khâu tổ chức đội hình chặt chẽ, sự gan lỳ trước các đối thủ châu Phi thì có lẽ người Pháp không bằng.

Qua những phân tích trên, có thể thấy Morocco đang đứng trước thách thức cực đại ngay từ vòng knock-out đầu tiên của World Cup 2026. Họ đối đầu với đội tuyển được coi là “cơn ác mộng” của lục địa đen. Bản thân họ cũng từng thua Hà Lan trong quá khứ. Đêm nay, Những chú sư tử Atlas sẽ làm cách nào để hóa giải sức mạnh này?