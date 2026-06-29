Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Xả súng ở fan-zone World Cup 2026, 2 người thương vong

Đặng Lai

TPO - Hôm qua theo giờ Mỹ, một vụ xả súng nghiêm trọng đã xảy ra tại địa điểm theo dõi bóng đá công cộng tại thành phố San Jose, bang California, Mỹ. Vụ việc khiến 1 người tử vong tại hiện trường và 1 người khác bị thương nặng.

1782723664-3594-large.jpg

Theo lực lượng cảnh sát địa phương, tiếng súng vang lên tại quảng trường San Pedro. Đây là một trong nhiều địa điểm nổi tiếng ở khu vực Vịnh San Francisco, nơi thường xuyên tổ chức các buổi xem bóng đá trên màn hình lớn và thu hút đám đông người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt.

Cảnh sát San Jose thông báo: “Một nạn nhân được xác định đã tử vong tại chỗ. Nạn nhân thứ hai đã được đưa đến bệnh viện vùng với những vết thương đe dọa trực tiếp đến tính mạng”. Cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc này theo hướng nghi án giết người, đồng thời phong tỏa nhiều tuyến đường xung quanh phục vụ công tác điều tra.

Các nhân chứng tại hiện trường mô tả một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Reuters ghi nhận sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát dày đặc, nhiều xe tuần tra và một người nằm trên băng ca được nhân viên y tế khẩn trương di dời. Nhân viên an ninh tại đây chia sẻ cô đã nhìn thấy một nạn nhân bị thương rất nặng: "Người đó liên tục rên rỉ và la hét, máu chảy nhiều ở vùng cổ và lưng trên".

images.jpg
Thời điểm diễn ra vụ việc, fanzone không có nhiều CĐV

Ngay sau khi sự việc xảy ra, toàn bộ khu vực quảng trường đã bị phong tỏa nghiêm ngặt và hầu hết các quán bar xung quanh đều phải đóng cửa. Được biết, khu vực Vịnh San Francisco là nơi có hàng chục fan-zone và đã đăng cai tổ chức 5 trận đấu của World Cup 2026, trong đó trận gần nhất là cuộc đối đầu giữa tuyển Mỹ và Bosnia.

Vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng, không có trận đấu nào của World Cup được phát sóng. Trận đấu duy nhất trong ngày đã kết thúc trước đó. Có lẽ cũng vì thế mà số lượng người bị liên lụy được giảm thiểu tối đa. Hiện cảnh sát vẫn tiếp tục lấy lời khai nhân chứng để làm rõ động cơ của hung thủ.

Đặng Lai
#World Cup 2026 #xả súng #San Jose #bóng đá #Tin tức World Cup #tin WC #World Cup #kết quả World Cup #Anh #Đức #Tây Ban Nha #Pháp #Argentina #Brazil #Hà Lan #Nhật Bản #fanzone

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe