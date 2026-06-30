Khẩn trương trình Chính phủ các dự án Luật Đô thị đặc biệt, Luật Đất đai sửa đổi

TPO - Chính phủ cũng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thiện các dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Đô thị đặc biệt; Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)…

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2026. Tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật ngày 27/6/2026, Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến đối với 15 dự án luật, nghị quyết.

Về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện cơ chế khuyến khích, mở rộng phạm vi hòa giải ở cơ sở bảo đảm rõ ràng, khả thi trong quá trình thực hiện.

Khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Đô thị đặc biệt, Luật Đất đai sửa đổi.

Liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Chính phủ yêu cầu rà soát, hoàn thiện các quy định về: phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bảo đảm minh bạch, rõ ràng và khả thi trong quá trình triển khai thực hiện; trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước theo hướng chỉ quy định tại dự thảo luật những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Chính phủ cũng cơ bản thống nhất sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Kiến trúc do Bộ Xây dựng trình nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về kiến trúc, bảo đảm sự thống nhất quản lý của Trung ương và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu tối đa ý kiến thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm định (trong đó lưu ý các quy định về chứng chỉ hành nghề kiến trúc; thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề bảo đảm thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp)...

Hồ sơ trình Chính phủ trước ngày 7/7

Nghị quyết cũng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thiện các dự án: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Đô thị đặc biệt (hoặc Luật Phát triển đô thị); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công; rà soát các luật về thuế, đấu thầu, đấu giá...

Trên cơ sở đó để đề xuất sửa đổi đồng bộ và tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật khác có liên quan bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các dự án luật sẽ được báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp chuyên đề xây dựng pháp luật.

Các dự án luật này phải được trình Chính phủ tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2026 (hồ sơ trình Chính phủ trước ngày 7/7).

Chính phủ cũng yêu cầu khẩn trương rà soát, xây dựng các dự án luật, nghị quyết sẽ trình tại Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội XVI, tháng 10 năm 2026 (trên 40 dự án) bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Đồng thời các cơ quan phải hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành ngay 11 nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực và 35 nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7.