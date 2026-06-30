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Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nói về đổi mới quy trình quản lý cán bộ

Trường Phong

TPO - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị cần tham mưu đề xuất các chủ trương, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, đổi mới, "nâng tầm" vượt trội các quy định về công tác cán bộ: đổi mới toàn diện quy trình quản lý cán bộ theo chuỗi "vòng đời".

Chiều 29/6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả vận hành mô hình mới

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, công tác tổ chức xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ XIV cần được tiếp cận với tư duy mới, tầm nhìn mới như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: "Thống nhất nhận thức công tác xây dựng Đảng, tổ chức, cán bộ là yếu tố cốt lõi của quản trị quốc gia”.

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Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.

Ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Ban Tổ chức Trung ương và toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu chiến lược, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực tổ chức thực thi cấp cơ sở; đổi mới và nâng tầm công tác tổ chức xây dựng Đảng trên những công việc lớn, nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, cần nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về tổ chức xây dựng Đảng góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; tập trung bổ sung, làm rõ các nội hàm, yêu cầu mới, bảo đảm triển khai hoàn thành các đề án, nhiệm vụ được giao...

Đồng thời, cần tham mưu sơ kết, tổng kết các quy định về trách nhiệm nêu gương của Đảng theo Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị. Khẩn trương cụ thể hóa, xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại các cuộc làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh yêu cầu tập trung tham mưu Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương (tại Hội nghị Trung ương 3) ban hành Kết luận về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp và có kế hoạch triển khai cụ thể bảo đảm nguyên tắc "6 rõ, 1 xuyên suốt'"; hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả vận hành mô hình mới; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bên trong cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương gắn với phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031.

Ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, ngay sau Hội nghị Trung ương 3, ban tổ chức cấp ủy các cấp tập trung tham mưu cấp ủy quán triệt, triển khai Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.

Đổi mới toàn diện quy trình quản lý cán bộ

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới; chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tập trung tham mưu rà soát, điều chỉnh cán bộ cấp chiến lược từ nay đến cuối nhiệm kỳ, đồng thời chuẩn bị công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ Đại hội XV và xa hơn theo lộ trình Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã đề ra.

Tham mưu đề xuất các chủ trương, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, đổi mới, "nâng tầm" vượt trội các quy định về công tác cán bộ: đổi mới toàn diện quy trình quản lý cán bộ theo chuỗi "vòng đời".

Cùng với đó, đổi mới căn bản công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng chuẩn hóa, hiện đại; vừa đào tạo chuyên môn lâu dài đón đầu yêu cầu phát triển của đất nước, nhất là về quản trị quốc gia, kiến tạo phát triển, quản trị xã hội hiện đại, bền vững, bao trùm...

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề cập yêu cầu về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Tập trung tham mưu hoàn thiện, ban hành các chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố tổ chức cơ sở đảng và chủ động tạo nguồn, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên.

Thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách, góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu. Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết hiệu quả các vấn đề từ cơ sở.

Tiếp tục tham mưu thực hiện thành lập, chia tách, sáp nhập, chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo đồng bộ hệ thống tổ chức đảng với đơn vị hành chính Nhà nước theo quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và các Kết luận của Trung ương.

Ông Nguyễn Duy Ngọc cũng đề nghị từng bước chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, kết quả và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Triển khai chiến dịch 100 ngày tháo gỡ các điểm nghẽn về chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng; tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, đồng bộ, liên thông, chính xác, an toàn về tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ và biên chế...

Trường Phong
#Ban Tổ chức Trung ương #Nguyễn Duy Ngọc #Công tác cán bộ #Quản lý cán bộ

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