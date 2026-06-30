Vừa bị trục xuất khỏi Mỹ, hàng trăm người Venezuela mất tích trong thảm họa động đất

TPO - Một chuyến bay trục xuất hơn 100 người Venezuela từ Mỹ hạ cánh xuống Caracas chỉ vài giờ trước khi xảy ra 2 trận động đất kinh hoàng.

Thân nhân đứng gần toà nhà đổ sập để chờ hỗ trợ tìm kiếm thi thể người nhà của họ sau trận động đất ở La Guaira. (Ảnh: Reuters)

Theo ICE Flight Monitor - sáng kiến chuyên theo dõi các chuyến bay trục xuất của Mỹ, trên máy bay có 146 công dân Venezuela, gồm 19 phụ nữ và 7 trẻ em.

Bà Lisbeth Portillo, 58 tuổi, cho biết đã thoát khỏi đống đổ nát của khách sạn cùng khoảng 20 người khác trong nhóm này. Họ đi bộ trên đường để tìm kiếm sự giúp đỡ và chứng kiến cảnh người dân hoảng loạn tháo chạy, có người không mặc quần áo, có người chân trần vừa thoát khỏi các tòa nhà đổ sập sau 2 trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ hôm 24/6.

“Chúng tôi đi bộ khoảng 5 km. Tôi cứ khóc mãi… không có bất kỳ phương tiện liên lạc nào”, bà Portillo nói với AP trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ nhà riêng ở TP. Maracaibo, Venezuela.

Nhóm người sau đó đến được trụ sở của Lực lượng Vệ binh quốc gia, nơi họ có thể gọi điện cho người thân.

“Tôi như được sinh ra lần thứ hai; Chúa đã cho tôi một cơ hội sống nữa. Tôi bị ám ảnh”, bà Portillo nói rồi bật khóc.

Chính phủ Venezuela cho biết hơn 1.700 người đã thiệt mạng trong thảm họa động đất thế kỷ.

Bà Portillo là một trong những người bị cuốn vào chiến dịch trục xuất quy mô lớn của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Theo ICE Flight Monitor, chỉ riêng trong tháng 5, Mỹ đã thực hiện 288 chuyến bay trục xuất tới 38 quốc gia, trong đó có Burkina Faso, Campuchia, Cameroon, Chile và Bờ Biển Ngà.

Với Venezuela, Mỹ thực hiện 12 chuyến bay trục xuất trong tháng 5, với tần suất 3 chuyến mỗi tuần.

Bà Portillo kể rằng, sau khi về nước, nhóm của bà được đưa đến khách sạn Santuario La Llanada để lưu trú, khám sức khỏe và nhận giấy tờ tùy thân. Họ đáng lẽ sẽ trở về nhà vào ngày hôm sau.

Bà ở trong căn phòng tầng 2 cùng 16 phụ nữ khác. Trước khi động đất xảy ra, bà bước ra ban công ngắm biển, thấy bầu trời tối sầm và thời tiết nóng bất thường. Khi quay vào phòng, nằm xuống giường, bà bắt đầu cảm nhận mặt đất rung chuyển.

“Tôi nghe thấy những tiếng ‘ầm, ầm, ầm’, rồi nhìn thấy những người phụ nữ bên cạnh lần lượt ngã xuống. Tất cả đều la hét cầu cứu”, bà kể.

Ngay sau đó là trận động đất thứ 2.

“Tôi ngã xuống và bị vùi dưới một thanh dầm. Nhưng các đợt rung lắc đã làm dịch chuyển những mảng tường nơi tôi mắc kẹt, giúp tôi có thể tự thoát ra”, bà Portillo cho biết. Bà bị bầm tím khắp người.

Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) chưa phản hồi đề nghị cung cấp thông tin về việc này.

Video do Chính phủ Venezuela đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cảnh những người bị trục xuất được giới chức Venezuela tiếp nhận tại sân bay Caracas hôm 24/6.

Cô Jenny Rodriguez, 24 tuổi, nói với kênh Telemundo rằng cô cũng có mặt trên chuyến bay và được đưa đến khách sạn.

“Tôi bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Một người cùng chuyến bay đi ngang qua. Tôi cố gắng đưa tay ra khỏi đống gạch, túm lấy ống quần của anh ấy và cầu cứu. Nhờ Chúa và nhờ anh ấy tôi mới có thể thoát ra”, cô Rodriguez nói.

Trong khi đó, chị Liliana Rojas cho biết chị đang tìm kiếm người bạn đời 33 tuổi của mình. Trung tâm giam giữ tại El Paso, bang Texas, nơi người này từng bị giữ, chỉ thông báo rằng anh đã bị trục xuất.

“Không ai đưa ra bất kỳ câu trả lời nào”, chị cho biết.

Tháng 11/2021, bà Portillo vượt biên từ Mexico vào Mỹ, và đơn xin tị nạn của bà vẫn đang chờ được giải quyết. Bà đã sinh sống tại miền Nam bang Florida hơn 4 năm trước khi bị trục xuất.

Khi xảy ra động đất, bà không nhớ số điện thoại của các con nên đã gọi cho chồng đang ở Mỹ.

Chồng bà sau đó liên lạc với các con. Họ đến đón và đoàn tụ với mẹ vào tối hôm sau.

“Ngày 24 đó là ngày tôi được sinh ra lần nữa”, bà Portillo chia sẻ.