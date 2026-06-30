Vụ bán đất sân bay Nha Trang: Bị hại cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt hành vi của những người mua bán đất ăn chênh lệch

TPO - Trong số hơn 300 bị hại có đơn kháng cáo, phần lớn họ đề nghị dự án được tiếp tục triển khai, nếu bồi thường phải xem xét số tiền cao hơn; trong khi một số bị hại khác đề nghị tăng nặng án phạt với Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm. Có bị hại cho rằng, vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và bỏ lọt hành vi của những người mua bán đất ăn chênh lệch.

Yêu cầu dự án tiếp tục triển khai hoặc bồi thường với giá đất hiện nay

Ngày 30/6, phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu và hai Thiếu tướng quân đội, tiếp tục nêu quan điểm luận tội.

Trong phiên một ngày trước, Hội đồng xét xử đã công bố tổng hợp nội dung kháng cáo của hơn 300 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo Hội đồng xét xử, một số bị hại kháng cáo yêu cầu pháp nhân Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục kế thừa, triển khai dự án. Một số khác kiến nghị tiếp tục kê biên tài sản để phục vụ chi trả cho nhà đầu tư ngay tình.

Có bị hại cho rằng, vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và bỏ lọt hành vi của những người mua bán đất ăn chênh lệch.

Bị hại tham gia phiên tòa phúc thẩm.

Đáng chú ý, phần công bố kháng cáo của bị hại cũng cho thấy, có trường hợp đề nghị không xem xét tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) và Nguyễn Thị Hằng (chị gái Hậu). Họ đề nghị tòa phúc thẩm công nhận thỏa thuận giữa khách hàng và Phúc Sơn.

Đối với trường hợp ông Hậu và Phúc Sơn chuyển nhượng cổ phần cho đối tác, bị hại yêu cầu phải đảm bảo đối tác kế thừa trách nhiệm khắc phục hậu quả.

Phát biểu bổ sung kháng cáo tại tòa, một số người đề nghị Tập đoàn Phúc Sơn hoàn trả toàn bộ số tiền đã nộp kèm khoản lãi phát sinh do bị chiếm dụng vốn từ năm 2018.

Theo các bị hại, nếu đầu tư 1 tỷ đồng năm 2018, đến nay sau 8 năm không thể vẫn 1 tỷ đồng. Trong khi, nhiều bị hại cho rằng mình là nhà đầu tư ngay tình, tiền đã được đưa vào dự án chứ không bị chiếm đoạt. Nhóm này đề nghị tòa không xác định họ là bị hại trong vụ án hình sự để tránh hợp đồng bị vô hiệu, đồng thời cho phép Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục thực hiện các cam kết đã ký.

Trong trường hợp dự án không thể tiếp tục, họ đề nghị việc bồi thường phải căn cứ theo giá đất thị trường hiện nay hoặc giá trị thực tế của đất.

Người đề nghị tăng án phạt, người cho rằng ông Nguyễn Văn Hậu không phạm tội

Riêng bị hại Nguyễn Thị Bích Thủy cho rằng, bị cáo Nguyễn Văn Hậu không phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nếu trong trường hợp xác định ông ta phạm tội này thì cần xem xét thêm vai trò đồng phạm, giúp sức của các bị cáo khác.

Còn bị hại nữa đề nghị tăng nặng hình phạt với bị cáo Hậu và đồng phạm ở nhóm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “vi phạm quy định về quản lý đất đai”. Về dân sự, người này đề nghị bị cáo bồi thường hơn 7.900 tỷ đồng với lý do phạm tội nhiều lần, số tiền khắc phục hiện vẫn nhỏ so với tiền đã chiếm đoạt.

Có trường hợp bị hại cho rằng, tòa đang buộc bị cáo Hậu bồi thường hơn 1.300 tỷ đồng tiền bán đất để ngoài sổ sách kế toán là không đúng thực tế, cần xem xét lại.

Có mặt tại tòa hôm nay, ông Hoàng Quang Hùng (Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn) cho hay, nếu sau bản án phúc thẩm doanh nghiệp tiếp tục được giao thực hiện dự án, công ty sẽ chấp hành đầy đủ phán quyết của tòa và tiếp tục đồng hành với các khách hàng đã đạt được thỏa thuận.

Ông Hùng tiết lộ thêm đến nay Tập đoàn Phúc Sơn đã đạt được thỏa thuận riêng với 75 khách hàng.

Hội đồng xét xử.

Khi luật sư đề nghị công khai việc Phúc Sơn đã thỏa thuận khắc phục khoảng 1.600 tỷ đồng với các khách hàng, ông Hùng từ chối cho rằng đây là thỏa thuận dân sự riêng giữa công ty với các khách hàng, đã được gửi bằng văn bản tới Hội đồng xét xử.

Còn đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương vẫn giữ quan điểm mong muốn dự án khu đô thị sân bay Nha Trang cũ sớm được tháo gỡ, tiếp tục triển khai nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Theo vị đại diện UBND tỉnh, địa phương đã xây dựng kế hoạch và lộ trình rà soát cụ thể đối với từng dự án tồn đọng, trong đó có dự án của Tập đoàn Phúc Sơn. Việc rà soát sẽ tập trung đánh giá sự phù hợp với quy hoạch, điều kiện pháp lý, năng lực của nhà đầu tư và các tiêu chí theo quy định hiện hành.

Cụ thể, UBND tỉnh sẽ rà soát các tiêu chí, trong đó làm rõ sự phù hợp với quy hoạch, năng lực của nhà đầu tư để có cơ sở dự án tiếp tục thực hiện...