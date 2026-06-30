Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xét xử gã tài xế xe bồn cố tình cán nữ sinh lớp 10 tử vong

Hoàng An

TPO - Biết có nữ sinh nằm dưới xe, tài xế Đinh Văn Long vẫn vào số, nhấn ga để bánh xe cán qua bụng, kéo lê thêm 10 mét khiến nữ sinh thương tích nặng, tử vong.

Sáng nay (30/6), Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Văn Long (SN 1974, quê ở Phú Thọ) về tội "Giết người".

Long là tài xế xe bồn bị cáo buộc cố tình cán nữ sinh lớp 10 tử vong trong vụ tai nạn xảy ra ngày 13/9/2025 tại thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên, Hà Nội. Vụ việc được người đi đường quay clip đăng lên mạng xã hội, chứng kiến hành vi của Long nhiều người bày tỏ bức xúc.

screen-shot-2026-06-29-at-214915.png
Tài xế Nguyễn Văn Long.

Cơ quan truy tố xác định Long là lái xe của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phong Cảnh, có trụ sở tại xã Chương Dương.

Ngày 13/9/2025, Long được giao điều khiển xe bồn mang biển kiểm soát 29H-294.61, chở bê tông tươi từ trụ sở công ty đến xã Chuyên Mỹ, Hà Nội. Khoảng 9h cùng ngày, ô tô trên đi đến gần khu vực cầu chui Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, thì cháu N. Đ. H. A. (SN 2010, nữ sinh) điều khiển xe máy điện biển kiểm soát 29AY- 012.xx đi cùng chiều phía sau ô tô của Long.

Khi cháu H. A. vượt lên từ bên phải đến gần đầu xe bồn thì gặp một xe tải đi cắt ngang từ bên trái. Do không làm chủ được tốc độ, cháu H. A. cùng xe máy điện bị ngã xuống đường.

screen-shot-2026-06-29-at-214935.png
Hiện trường xe bồn của Long cán nữ sinh.

Xe máy điện đổ về lề đường, còn cháu H. A. ngã sang bên trái, ngay trước đầu xe bồn do tài xế Long điều khiển và bị bánh trước ô tô chèn vào. Cơ quan tố tụng xác định, sau khi biết xe đã va chạm với cháu H. A., Long đạp phanh nhưng chiếc xe vẫn di chuyển thêm khoảng 4 mét mới dừng lại, mặc dù Long biết rõ cháu H. A. đang mắc kẹt nhưng anh ta cố tình vào số, nhấn ga điều khiển xe đi tiếp khiến bánh xe chèn qua vùng bụng, đẩy H. A. trượt trên đường thêm 10 mét với lý do nếu để nạn nhân còn sống thì sẽ phải bồi thường nhiều tiền.

Chỉ khi người dân phát hiện, chạy đến chặn đầu xe, Long mới dừng phương tiện. Hậu quả, cháu H. A. bị chấn thương bụng rất nặng, vỡ xương chậu và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hoàng An
#tài xế xe bồn #Xét xử tài xế xe bồn #tài xế xe bồn giết người #tài xế xe bồn cán nữ sinh tử vong #Nữ sinh lớp 10 bị cán tử vong #Phú Xuyên #Giết người #Tài xế giết người

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe