Xét xử gã tài xế xe bồn cố tình cán nữ sinh lớp 10 tử vong

TPO - Biết có nữ sinh nằm dưới xe, tài xế Đinh Văn Long vẫn vào số, nhấn ga để bánh xe cán qua bụng, kéo lê thêm 10 mét khiến nữ sinh thương tích nặng, tử vong.

Sáng nay (30/6), Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Văn Long (SN 1974, quê ở Phú Thọ) về tội "Giết người".

Long là tài xế xe bồn bị cáo buộc cố tình cán nữ sinh lớp 10 tử vong trong vụ tai nạn xảy ra ngày 13/9/2025 tại thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên, Hà Nội. Vụ việc được người đi đường quay clip đăng lên mạng xã hội, chứng kiến hành vi của Long nhiều người bày tỏ bức xúc.

Tài xế Nguyễn Văn Long.

Cơ quan truy tố xác định Long là lái xe của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phong Cảnh, có trụ sở tại xã Chương Dương.

Ngày 13/9/2025, Long được giao điều khiển xe bồn mang biển kiểm soát 29H-294.61, chở bê tông tươi từ trụ sở công ty đến xã Chuyên Mỹ, Hà Nội. Khoảng 9h cùng ngày, ô tô trên đi đến gần khu vực cầu chui Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, thì cháu N. Đ. H. A. (SN 2010, nữ sinh) điều khiển xe máy điện biển kiểm soát 29AY- 012.xx đi cùng chiều phía sau ô tô của Long.

Khi cháu H. A. vượt lên từ bên phải đến gần đầu xe bồn thì gặp một xe tải đi cắt ngang từ bên trái. Do không làm chủ được tốc độ, cháu H. A. cùng xe máy điện bị ngã xuống đường.

Hiện trường xe bồn của Long cán nữ sinh.

Xe máy điện đổ về lề đường, còn cháu H. A. ngã sang bên trái, ngay trước đầu xe bồn do tài xế Long điều khiển và bị bánh trước ô tô chèn vào. Cơ quan tố tụng xác định, sau khi biết xe đã va chạm với cháu H. A., Long đạp phanh nhưng chiếc xe vẫn di chuyển thêm khoảng 4 mét mới dừng lại, mặc dù Long biết rõ cháu H. A. đang mắc kẹt nhưng anh ta cố tình vào số, nhấn ga điều khiển xe đi tiếp khiến bánh xe chèn qua vùng bụng, đẩy H. A. trượt trên đường thêm 10 mét với lý do nếu để nạn nhân còn sống thì sẽ phải bồi thường nhiều tiền.

Chỉ khi người dân phát hiện, chạy đến chặn đầu xe, Long mới dừng phương tiện. Hậu quả, cháu H. A. bị chấn thương bụng rất nặng, vỡ xương chậu và tử vong trên đường đi cấp cứu.