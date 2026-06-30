Tạm giữ 2 đối tượng vụ cô gái bị hành hung trước quán karaoke ở Ninh Bình

TPO - Ngày 29/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh khám xét khẩn cấp đối với Trần Cao Nam (SN 1992, trú phường Châu Sơn) và Trần Quốc Đạt (SN 1992, trú xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Quá trình điều tra xác định, khoảng 22h30 ngày 13/6, tại khu vực trước cửa quán karaoke thuộc địa bàn phường Châu Sơn, anh Lại Văn L. (SN 2000, trú tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai) điều khiển xe mô tô chở chị Trương Thị V. (SN 1995, trú tại xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đến địa điểm trên.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Khi chị V. đi vào quán thì bị Trần Cao Nam buông lời trêu ghẹo, lôi kéo. Bị chị V. phản ứng từ chối, Nam đã có hành vi hành hung, tát vào mặt chị V.

Tiếp đó, khi thấy anh L. đang ngồi bấm điện thoại chờ phía ngoài xe, Nam nảy sinh nghi ngờ anh L. đang "gọi người đến giải quyết" nên đã tiến tới gây sự. Mặc dù anh L. đã giải thích, song Nam cùng Đạt vẫn hung hãn lao vào đánh, đấm vào vùng mặt và người anh L.

Hậu quả, anh L. bị thương tích gãy xương cánh mũi hai bên và rách da cẳng tay trái, phải bỏ chạy khỏi hiện trường và được đưa đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. Sự việc sau đó được đăng tải lên mạng xã hội thu hút nhiều ý kiến, gây xôn xao dư luận.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Châu Sơn đã tiến hành các bước điều tra, làm rõ. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Châu Sơn đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình để báo cáo và xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.