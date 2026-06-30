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Pháp luật

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Đắk Lắk bóc gỡ đường dây số đề liên tỉnh, giao dịch 200 triệu đồng mỗi ngày

Huỳnh Thủy

TPO - Đường dây ghi số đề liên tỉnh do một người phụ nữ cầm đầu vừa bị Công an tỉnh Đắk Lắk triệt xóa. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền giao dịch đánh bạc khoảng 200 triệu đồng mỗi ngày.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can để điều tra về hành vi đánh bạc trong đường dây ghi số đề liên tỉnh có số tiền giao dịch khoảng 200 triệu đồng mỗi ngày.

Các bị can gồm: Võ Thị Huệ (47 tuổi, trú xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai), Nguyễn Quốc Thuật (57 tuổi), Đào Thị Kim Loan và Lê Thị Lan (cùng 50 tuổi), Hoàng Xuân Cường (39 tuổi), và Nguyễn Thị Mỹ Uyên (48 tuổi), cùng trú xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, Võ Thị Huệ được xác định là đối tượng cầm đầu.

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Các đối tượng liên quan trong đường dây ghi số đề.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng tại xã Krông Pắc cấu kết với Võ Thị Huệ ở thành phố Đồng Nai tổ chức ghi số đề với phương thức hoạt động kín kẽ nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng tại nhiều địa điểm ở xã Krông Pắk, đồng thời cử một tổ công tác đến thành phố Đồng Nai bắt giữ Võ Thị Huệ. Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây này hoạt động gần hai tháng. Hằng ngày, các đối tượng nhận phơi đề của người chơi thông qua mạng xã hội, sau đó căn cứ kết quả xổ số miền Bắc và miền Trung để tính toán thắng, thua.

Để che giấu hoạt động, Võ Thị Huệ thuê một căn nhà gần chợ Bà Na 2, xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai làm nơi điều hành. Các đối tượng sử dụng sim điện thoại không chính chủ, tài khoản mạng xã hội có tính bảo mật cao, cài đặt chế độ tự xóa tin nhắn, hạn chế gặp gỡ trực tiếp và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để giao dịch tiền thắng, thua.

Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc và giao dịch mỗi ngày khoảng 200 triệu đồng.

Vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #Đánh bạc #Số đề

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