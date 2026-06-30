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Pháp luật

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Hai phụ nữ Hà Nội bị 'cò đất' lừa 7,7 tỷ đồng

Hoàng An

TPO - Mai Văn Hùng chỉ làm môi giới bất động sản tự do, để có tiền chi tiêu và trả nợ, bị can bịa ra các khu đất tự phân lô, kêu gọi được hai phụ nữ chuyển gần 7,7 tỷ đồng đầu tư sau đó bị Hùng chiếm đoạt.

Ngày 29/6, Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang TAND TP Hà Nội nghiên cứu đưa ra xét xử bị can Mai Văn Hùng (SN 1983, trú tại Tòa I3 Imperia Smart City, phường Tây Mỗ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đầu 2024, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Hùng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Nguyễn Thanh H. (SN 1987, trú tại phường Từ Liêm).

Bị can đưa thông tin gian dối với chị H. rằng đang mua đất nền ở khu vực thị xã Sơn Tây cũ, ở tỉnh Hòa Bình… với diện tích lớn sau đó phân lô để bán và rủ chị H. tiếp tục đầu tư các mã đất nhỏ sẽ được thu hồi vốn và lợi nhuận trong vòng vài ngày.

Tin tưởng, chị H. rủ thêm chị Bùi Thị Hải Y. (cùng trú tại phường Từ Liêm) tham gia góp tiền đầu tư.

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Ảnh minh họa.

Tổng số tiền chị H. và chị Y. chuyển cho Hùng thông qua chuyển khoản và đưa tiền trực tiếp là gần 7,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hùng không kinh doanh đầu tư bất động sản như cam kết mà sử dụng 3,3 tỷ đồng để trả lợi nhuận cho chị H. Còn lại hơn 4,3 tỷ đồng Hùng chiếm đoạt sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Đầu 2025, không thấy Hùng trả tiền lợi nhuận hàng tháng, chị H. tìm hiểu thì được biết Hùng không kinh doanh bất động sản, không sở hữu thửa đất nào nên chị yêu cầu Hùng trả lại tiền.

Hùng hứa hẹn nhưng không trả tiền nên chị H. tố cáo Hùng tới cơ quan công an. Đến nay gia đình Hùng mới khắc phục cho chị H. 110 triệu đồng. Chị H. và chị Y. yêu cầu Hùng trả số tiền còn chiếm đoạt là hơn 4,2 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai chỉ là môi giới bất động sản tự do. Sau khi huy động vốn của hai chị, Hùng không làm gì, đem chi tiêu cá nhân, trả nợ.

Hoàng An
#Cò đất #Phân lô #Bán nền #Hai phụ nữ bị lừa đảo #Lừa đảo phân lô bán nền

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