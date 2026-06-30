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Sức khỏe

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Bước tiến mới của ngoại khoa Việt Nam: Chuyên gia có thể phẫu thuật từ xa, cách cả nghìn km

Hà Minh

TPO - Lần đầu tiên tại Việt Nam, người bệnh ở Cần Thơ có thể được các chuyên gia ngoại khoa hàng đầu tại Hà Nội trực tiếp điều khiển ca mổ từ khoảng cách hơn 1.000 km thông qua hệ thống robot phẫu thuật Toumai.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong hành trình hiện thực hóa mô hình y tế kết nối, giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ điều trị chất lượng cao ngay tại địa phương.

Trong nhiều năm, việc tiếp cận các chuyên gia đầu ngành thường đồng nghĩa với việc người bệnh phải chuyển tuyến đến các bệnh viện lớn, kéo theo chi phí, thời gian và nhiều áp lực trong quá trình điều trị. Sự xuất hiện của robot phẫu thuật Toumai đã mở ra một hướng tiếp cận mới, khi khoảng cách địa lý không còn là rào cản đối với hoạt động phẫu thuật.

Toumai là hệ thống robot nội soi thế hệ mới vận hành theo cơ chế điều khiển Master–Slave, cho phép bác sĩ thao tác từ xa thông qua hạ tầng truyền dẫn chuyên dụng kết hợp mạng 5G và đường truyền tốc độ cao. Với độ trễ tín hiệu dưới 50 mili giây, các thao tác điều khiển được truyền gần như tức thời, giúp bác sĩ thực hiện những kỹ thuật phức tạp với độ chính xác cao và cảm giác điều khiển tương tự như đang trực tiếp đứng tại phòng mổ.

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Một ca phẫu thuật robot Toumai tại Vinmec Cần Thơ, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển ngoại khoa công nghệ cao tại ĐBSCL.

Theo thống kê, robot Toumai đã được sử dụng trong hơn 1.000 ca phẫu thuật từ xa trên thế giới, trong đó có nhiều ca mổ xuyên biên giới với khoảng cách hàng nghìn đến hàng chục nghìn kilomet.

Đáng chú ý, ngày 4/6/2026, hệ thống này đã thực hiện thành công ca phẫu thuật xuyên lục địa giữa Bỉ và Ấn Độ với khoảng cách khoảng 9.730 km. Từ trung tâm điều khiển tại Bỉ, bác sĩ đã tiến hành hai ca phẫu thuật cho bệnh nhân đang điều trị tại một bệnh viện ở Ấn Độ với sự phối hợp của đội ngũ y tế tại chỗ. Trước đó, Toumai cũng từng ghi dấu ấn khi hỗ trợ phẫu thuật từ xa giữa Trung Quốc và Brazil trên quãng đường hơn 19.000 km.

Trong bối cảnh phẫu thuật từ xa được đánh giá là xu hướng quan trọng của ngoại khoa hiện đại, đặc biệt tại những khu vực thiếu nguồn nhân lực chuyên sâu, Vinmec đã đầu tư hệ thống robot Toumai tại Vinmec Smart City và Vinmec Cần Thơ nhằm từng bước triển khai mô hình này tại Việt Nam.

Hướng tới mô hình y tế kết nối, lấy người bệnh làm trung tâm

Việc đưa Toumai về Việt Nam không chỉ là một khoản đầu tư về công nghệ mà còn phản ánh định hướng phát triển hệ thống y tế theo hướng kết nối, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y khoa chất lượng cao ngay tại nơi sinh sống.

PGS.TS.BS. Phạm Văn Bình, Giám đốc Hệ thống Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao Vinmec, cho biết mục tiêu cuối cùng của công nghệ không nằm ở việc sở hữu những thiết bị hiện đại, mà là mở rộng cơ hội điều trị tốt hơn cho người bệnh. Theo ông, sự hiện diện của robot Toumai tại Việt Nam đánh dấu một bước chuyển trong cách tổ chức và vận hành hệ thống chăm sóc sức khỏe của Vinmec.

Thông qua nền tảng này, bệnh nhân tại Cần Thơ có thể nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ các chuyên gia đầu ngành ở Hà Nội mà không cần di chuyển. Đồng thời, đội ngũ bác sĩ tại địa phương cũng có thêm điều kiện kết nối chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp điều trị với các đồng nghiệp trong toàn hệ thống.

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Kết nối bác sĩ và phòng mổ qua công nghệ truyền dẫn tốc độ cao.

Ở quy mô lớn hơn, sự kết hợp giữa robot phẫu thuật, hạ tầng truyền dẫn tốc độ cao và năng lực chuyên môn của các bác sĩ tạo điều kiện để những chuyên gia hàng đầu có thể tham gia điều trị cho người bệnh ở bất kỳ đâu. Điều này hứa hẹn mở rộng cơ hội tiếp cận các kỹ thuật ngoại khoa tiên tiến đối với người dân tại những khu vực còn hạn chế về nguồn lực y tế.

Đây cũng là định hướng mà Vinmec đang triển khai thông qua mô hình One Network. Theo đó, các bệnh viện trong hệ thống được kết nối thành một mạng lưới thống nhất, cho phép chia sẻ dữ liệu, hội chẩn và phối hợp điều trị giữa các chuyên gia nhằm xây dựng phương án tối ưu cho từng bệnh nhân.

Với mô hình này, dù điều trị tại Cần Thơ, TP.HCM, Đà Nẵng hay Hà Nội, người bệnh đều có cơ hội tiếp cận nguồn lực chuyên môn của toàn hệ thống. Khi khoảng cách địa lý dần được xóa nhòa nhờ công nghệ, mục tiêu chăm sóc sức khỏe lấy người bệnh làm trung tâm cũng từng bước được hiện thực hóa.

Hà Minh
#Phẫu thuật từ xa bằng robot Toumai #Y tế kết nối và khám chữa bệnh từ xa #Công nghệ robot trong ngoại khoa Việt Nam #Chia sẻ nguồn lực y tế qua hệ thống One Network #Tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao tại địa phương

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