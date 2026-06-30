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Thế giới

Phái đoàn Mỹ, Iran cùng đến Qatar nhưng không gặp nhau

Minh Hạnh

TPO - Các nhóm đàm phán của Iran và Mỹ dự kiến sẽ đến Doha (Qatar) trong tuần này, nhưng không có cuộc gặp nào được lên lịch khi các vụ tấn công từ cả hai phía hồi cuối tuần trước thử thách lệnh ngừng bắn tạm thời.

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(Ảnh minh họa)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cử con rể Jared Kushner và đặc phái viên Steve Witkoff dẫn đầu nhóm đàm phán, theo thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt.

Dù Iran cũng đã cử phái đoàn kỹ thuật đến Qatar trong tuần này, nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei cho biết việc này "không liên quan" đến chuyến thăm của phái đoàn Mỹ, và không có cuộc đàm phán nào giữa hai bên được lên kế hoạch.

"Chúng tôi không có bất kỳ cuộc đàm phán nào ở bất kỳ cấp độ nào với phía Mỹ trong những ngày tới”, ông Baghaei nói.

Sự bất đồng về việc liệu hai bên có gặp nhau hay không đã làm nổi bật sự mong manh của thỏa thuận ngày 17/6 về việc tạm dừng xung đột.

Mỹ và Iran đã tự cho mình ít nhất 60 ngày để thực hiện bản ghi nhớ 14 điểm nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn hồi tháng 4, thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran và đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Nhưng tiến trình đang bị đình trệ, vì mỗi bên đều cáo buộc bên kia vi phạm các điều khoản đã thỏa thuận.

Một quan chức cấp cao của Iran cho biết sẽ có một cuộc họp tại Doha vào ngày 30/6, nhưng không giống như các cuộc đàm phán kỹ thuật trước đây giữa Iran và các nhóm của Mỹ tại Thụy Sĩ, trọng tâm của cuộc họp lần này sẽ là quản lý eo biển Hormuz và giảm leo thang căng thẳng.

Một quan chức khác nắm rõ kế hoạch cho biết, các nhóm kỹ thuật từ Mỹ và Iran dự kiến ​​sẽ gặp riêng với các nhà trung gian hòa giải của Qatar và Pakistan vào ngày 1/7.

Trả lời các phóng viên từ Phòng Bầu Dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Cuộc họp ở Doha có thể sẽ quan trọng, có thể không. Chúng ta sẽ chờ xem”. Đồng thời, ông khẳng định “Mỹ đang thắng thế về mặt quân sự”, và nhắc lại điều kiện rằng Iran phải bị ngăn chặn sản xuất vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 29/6 cho biết, 6 tỷ USD trong số 12 tỷ USD tài sản bị đóng băng ở Qatar sẽ được giải phóng và trả lại cho Iran.

Ông mô tả bản ghi nhớ, bao gồm việc Mỹ miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với các lĩnh vực dầu khí và hóa dầu của Iran, là "một chiến thắng lớn cho người dân Iran".

Giá dầu tăng hơn 1% sau khi các cuộc xung đột cuối tuần làm nổi bật sự mong manh của thỏa thuận Mỹ - Iran.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 29/6 cho biết, ông đang làm việc với Oman để giảm leo thang căng thẳng và sẽ hợp tác với các đối tác để rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz.

Nhưng Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi đã đáp trả bằng một bài đăng trên X, rằng việc rà phá thủy lôi sẽ chỉ do Iran thực hiện theo kế hoạch 14 điểm. Ông cảnh báo Pháp không nên làm phức tạp thêm tình hình.

Minh Hạnh
Reuters
#xung đột Mỹ Iran #đàm phán hòa bình Mỹ Iran #Qatar #Tổng thống Mỹ Donald Trump #eo biển Hormuz

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