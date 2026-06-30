Bộ trưởng Venezuela cảm kích tinh thần của lực lượng cứu hộ Việt Nam

TPO - Thiếu tướng Gustavo González López - Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang Venezuela, đã đến thăm đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại bang La Guaira, đồng thời bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và sự chủ động của lực lượng cứu hộ Việt Nam ngay sau khi có mặt tại địa bàn.

Theo thông tin từ đoàn công tác Quân đội nhân dân Việt Nam đang tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela, sau khi đến bang La Guaira, đoàn đã nhanh chóng ổn định nơi đóng quân, tiếp nhận trang thiết bị, nhu yếu phẩm, vật tư y tế mang theo và khảo sát thực địa tại địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do động đất.

Qua khảo sát, các đội của đoàn đã xây dựng phương án điều động lực lượng và trang thiết bị, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn. Khu vực thực hiện nhiệm vụ cách nơi đoàn đóng quân khoảng một giờ di chuyển.

Video: Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam hoàn tất công tác chuẩn bị tại Venezuela và sẵn sàng phối hợp với các lực lượng sở tại triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn tại khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất.

Đến thăm nơi đóng quân của đoàn công tác, Thiếu tướng Gustavo González López đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và sự chủ động của lực lượng cứu hộ Việt Nam ngay sau khi có mặt tại địa bàn.

Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang Venezuela khẳng định, sự hỗ trợ kịp thời của Việt Nam là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết, hữu nghị và trách nhiệm quốc tế giữa hai nước, góp phần quan trọng vào nỗ lực chung khắc phục hậu quả thảm họa.

Cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Bộ các lực lượng vũ trang Venezuela, chỉ huy đoàn công tác khẳng định cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng sở tại, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn.

Trước đó, ngay khi tới Venezuela, đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã được Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yvan Gil Pinto đón tại sân bay quốc tế Simon Bolivar.

Bộ trưởng Yvan Gil Pinto bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc trước tình cảm mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành cho Chính phủ và Nhân dân Venezuela trong thời điểm khó khăn, đồng thời khẳng định sự có mặt của đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam là biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.

Hiện, đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng phối hợp với các lực lượng sở tại triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn tại khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất.