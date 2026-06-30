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Đồng Nai đón 62 hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước

Văn Quân

TPO - TP. Đồng Nai đã tổ chức lễ đón 62 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia và Đội K72 trở về nước.

Sáng 30/6, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Ban Chỉ đạo 515 TP. Đồng Nai tổ chức lễ đón 62 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia và Đội K72 trở về nước sau mùa khô 2025 - 2026.

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Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Nguyễn Thị Hoàng đón hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Văn Dũng)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Nguyễn Thị Hoàng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ của cán bộ, chiến sĩ Đội K72 trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng quyết tâm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đội K72, giai đoạn XXV đã hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và đưa các hài cốt liệt sĩ (HCLS) quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trở về Tổ quốc, góp phần thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Sau 105 ngày thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia, Đội K72 đã vượt qua nhiều khó khăn về địa hình, điều kiện sinh hoạt và thời tiết, đồng thời làm tốt công tác dân vận, đối ngoại, qua đó tìm kiếm, quy tập và đưa được 62 HCLS trở về với đất mẹ.

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Hài cốt liệt sĩ được quàn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước (Ảnh: Văn Dũng)

Kết quả này tiếp tục khẳng định hiệu quả phối hợp giữa lực lượng làm nhiệm vụ của Việt Nam với chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân Campuchia, đồng thời thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP. Đồng Nai đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 - cùng các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, xác định nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Ngay sau lễ đón, đoàn công tác đã tổ chức đưa 62 hài cốt liệt sĩ về quàn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước để chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu và an táng theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 TP. Đồng Nai.

Văn Quân
#liệt sĩ #Campuchia #Đồng Nai #Hài cốt #Đội K72 #quy tập #nghĩa trang

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