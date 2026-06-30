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Ji Chang Wook hạnh phúc khi tới Đà Nẵng

Duy Quốc

TPO - Tại buổi gặp gỡ báo chí trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), diễn viên Ji Chang Wook bày tỏ niềm hạnh phúc khi tới Việt Nam, đồng thời chia sẻ người hâm mộ chính là nguồn động lực lớn nhất để anh không ngừng làm mới mình qua từng vai diễn.

Ngày 30/6, trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), diễn viên Hàn Quốc Ji Chang Wook cùng các nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc có buổi gặp gỡ báo chí Việt Nam, chia sẻ về hành trình nghệ thuật, tình cảm dành cho khán giả Việt Nam cũng như những dự án sắp ra mắt.

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Ji Chang Wook có buổi gặp gỡ báo chí Việt Nam. Ảnh: Duy Quốc.

Mở đầu buổi giao lưu, Ji Chang Wook cho biết anh luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam và xúc động trước sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ. “Tôi rất vui và hạnh phúc khi được trực tiếp gặp gỡ các fan Việt Nam. Việt Nam luôn mang đến cho tôi nguồn năng lượng tích cực khi ghé thăm”, nam diễn viên chia sẻ.

Theo Ji Chang Wook, việc tham dự DANAFF IV không chỉ là cơ hội giao lưu với khán giả mà còn giúp anh lưu giữ thêm nhiều kỷ niệm đẹp cùng những người đã luôn dõi theo và ủng hộ mình trong suốt sự nghiệp.

Khi được hỏi điều gì giúp bản thân liên tục làm mới hình ảnh và thử sức với nhiều dạng vai khác nhau, Ji Chang Wook cho biết sự kỳ vọng của người hâm mộ chính là động lực lớn nhất để anh không ngừng nỗ lực. “Tình cảm và sự mong đợi của khán giả khiến tôi luôn muốn thử thách bản thân, mang đến những vai diễn mới mẻ và đa dạng hơn”, anh nói.

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Ji Chang Wook giao lưu cùng khán giả tại Liên hoan phim châu Á.

Chia sẻ về điều mong muốn khán giả Việt Nam nhớ đến sau chuyến tham dự DANAFF IV, Ji Chang Wook cho biết anh hy vọng không chỉ được yêu mến qua các tác phẩm điện ảnh mà còn qua những lần trực tiếp gặp gỡ, giao lưu với người hâm mộ.

“Tôi muốn được nhớ đến như người có thể trực tiếp gặp gỡ khán giả, cùng chia sẻ nguồn năng lượng tích cực và những khoảnh khắc vui vẻ. Hy vọng DANAFF giúp tôi có thêm nhiều cơ hội kết nối với người hâm mộ Việt Nam”, nam diễn viên bày tỏ.

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Sự xuất hiện của Ji Chang Wook tại DANAFF IV thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Sự xuất hiện của Ji Chang Wook tại DANAFF IV thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Trước đó, tại lễ khai mạc liên hoan phim và các hoạt động bên lề, tài tử liên tục nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ đông đảo người hâm mộ.

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7 với quy mô lớn nhất kể từ khi tổ chức. Sự kiện quy tụ hơn 1.000 đại biểu, khách mời trong và ngoài nước, cùng nhiều đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên nổi tiếng của điện ảnh châu Á và thế giới, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm hẹn mới của điện ảnh khu vực.

Duy Quốc
#Ji Chang Wook #danaff #người hâm mộ #điện ảnh #Việt Nam #liên hoan phim #diễn viên #Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV)

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