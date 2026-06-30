Ukraine tấn công trung tâm vệ tinh chiến lược gần Moscow, Nga tuyên bố bắn hạ hơn 400 máy bay không người lái

TPO - Một trung tâm liên lạc vệ tinh chiến lược gần Moscow được cho là đã trở thành mục tiêu trong đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) mới nhất của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga.

Theo kênh Telegram Exilenova, sáng 30/6, máy bay không người lái đã tấn công Trung tâm Liên lạc Vũ trụ Dubna ở vùng Moscow. Video do kênh này công bố, được cho là ghi lại tại hiện trường, cho thấy một cột khói lớn bốc lên từ khu vực cơ sở sau vụ tấn công.

Kênh này cho biết có hai vụ tấn công được ghi nhận tại thị trấn Dubna, nơi đặt trung tâm liên lạc vệ tinh quan trọng của Nga.

Khói bốc lên từ Trung tâm Liên lạc Vũ trụ Dubna.

Đây không phải lần đầu tiên cơ sở này bị nhắm mục tiêu. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, lực lượng nước này từng tiến hành các cuộc tấn công Trung tâm Liên lạc Vũ trụ Dubna trong ngày đêm ngày 21, rạng sáng 22/6.

Trung tâm Liên lạc Vũ trụ Dubna được xem là trạm tiếp sóng vệ tinh lớn nhất của Nga, do Công ty Truyền thông Vệ tinh Nga vận hành. Cơ sở này đóng vai trò kết nối các vệ tinh với mạng lưới thông tin mặt đất, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ theo dõi, đo từ xa và điều khiển một phần đáng kể hệ thống vệ tinh dân sự của Nga, trong đó có các vệ tinh địa tĩnh Express.

Hiện nay, trung tâm sở hữu hơn 20 ăng ten với nhiều kích cỡ khác nhau. Dù thuộc hệ thống thông tin vệ tinh dân sự, cơ sở này cũng được cho là phục vụ các nhiệm vụ quân sự và an ninh quốc gia, khiến nó trở thành mục tiêu có giá trị chiến lược.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy tổng cộng 419 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm ngày 29, rạng sáng 30/6 tại 18 tỉnh của Nga và bán đảo Crimea do Nga kiểm soát.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết hệ thống phòng không bắt đầu đánh chặn các UAV hướng về thủ đô từ khoảng 4 giờ sáng. Theo ông, 56 UAV đã bị bắn hạ trước khi tiếp cận Moscow.

Các cuộc tấn công khiến hoạt động tại hai sân bay Domodedovo và Zhukovsky phải tạm thời gián đoạn. Người dân tại các thành phố Tula, Novorossiysk và Ryazan cũng báo cáo nghe thấy nhiều tiếng nổ.

Đợt tập kích mới diễn ra chỉ vài ngày sau khi Nga tuyên bố đã bắn hạ 660 UAV của Ukraine trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến 26/6, một trong những con số cao nhất kể từ khi xung đột bùng phát.

Trước đó, ngày 18/6, một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine cũng được cho là đã gây hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Kapotnya ở phía đông nam Moscow.