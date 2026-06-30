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Mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Quân đội Việt Nam và UAE

Nguyễn Minh

TPO - Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã ký Bản ghi nhớ hợp tác công nghiệp quốc phòng, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Quân đội hai nước.

Ngày 30/6, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã hội đàm với Trung tướng Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

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Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đón Trung tướng Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi tới dự hội đàm, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Tại hội đàm, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cho biết, trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai Chính phủ, hai nước, hợp tác quốc phòng Việt Nam - UAE thời gian qua đã có những tiến triển tích cực, phù hợp với khuôn khổ Đối tác Toàn diện.

Trong các dịp gặp gỡ, tiếp xúc thời gian qua, lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được nhận thức chung quan trọng, sẵn sàng tăng cường hợp tác quốc phòng song phương, trong đó có hợp tác về công nghiệp quốc phòng; tích cực ủng hộ lẫn nhau đối với các sự kiện lớn do mỗi bên tổ chức.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Bộ Quốc phòng, các cơ quan liên quan của UAE dành cho Văn phòng đại diện của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tại UAE, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn thời gian tới, Bộ Quốc phòng UAE sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để Văn phòng hoạt động hiệu quả, thực sự trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác Việt Nam - UAE trong các lĩnh vực hai bên có nhu cầu.

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Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các tập đoàn, công ty công nghiệp quốc phòng UAE tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12/2026.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng bày tỏ tin tưởng, những nội dung được hai bên thống nhất tại hội đàm lần này sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ quốc phòng hai nước.

Nhấn mạnh hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước còn nhiều tiềm năng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đề nghị trong thời gian tới, hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trong đó có các lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; nghiên cứu thiết lập các cơ chế đối thoại, tham vấn; thiết lập Văn phòng Tùy viên Quốc phòng thường trú tại mỗi nước; công nghiệp quốc phòng; gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; quân y, hậu cần; an ninh phi truyền thống; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương, các hoạt động đa phương quốc tế do mỗi bên tổ chức...

Theo Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận sĩ quan, cán bộ Bộ Quốc phòng UAE tham dự Khóa Quan chức quốc phòng quốc tế và học viên quân sự của UAE sang học tiếng Việt tại các học viện, nhà trường.

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Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng UAE nước về hợp tác công nghiệp quốc phòng.

Trao đổi tại hội đàm, Trung tướng Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này là cơ hội để hai bên mở rộng cánh cửa hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng thời gian tới.

Đánh giá cao quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - UAE, Trung tướng Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi cho rằng, thời gian qua, hợp tác giữa hai nước có bước nhảy vọt, đạt nhiều kết quả tích cực.

Khẳng định hợp tác song phương còn nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng UAE mong muốn thời gian tới, hai bên sẽ phối hợp, thúc đẩy các nội dung hợp tác đã thống nhất; nghiên cứu các nội dung hợp tác mới trên cơ sở nhu cầu, lợi ích của mỗi bên, đóng góp vào tổng thể quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - UAE, vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Nguyễn Minh
#Việt Nam và UAE #hợp tác công nghiệp quốc phòng #Bộ Quốc phòng Việt Nam #Bộ Quốc phòng UAE #Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - UAE #Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất

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