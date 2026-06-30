An Giang bắt đầu lấy mẫu giám định ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính

TPO - Ngày 30/6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Phú, tỉnh An Giang tổ chức triển khai thực hành lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Buổi lấy mẫu do ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (515) tỉnh An Giang chủ trì. Tham dự có lãnh đạo Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, đại diện các sở, ngành, địa phương.

Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Phú (xã Vĩnh Thạnh Trung), lực lượng chuyên môn sẽ tiến hành lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN tại 37 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Toàn bộ quy trình từ kiểm tra hồ sơ, xác định vị trí phần mộ, lấy mẫu, niêm phong, mã hóa, bảo quản đến bàn giao mẫu đều được triển khai chặt chẽ, theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Phú được An Giang chọn làm điểm về lấy mẫu hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin để giám định ADN, nhằm đánh giá toàn diện quy trình tổ chức, kỹ thuật, công tác phối hợp và bảo đảm an ninh, an toàn trước khi triển khai đồng loạt trên toàn tỉnh.

An Giang đặt mục tiêu, từ nay tới tháng 5/2027, sẽ lấy và bàn giao mẫu được hơn 15.700 hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, hoặc chưa xác định danh tính đang an táng tại 20 nghĩa trang liệt sĩ trong toàn tỉnh.

Hiện, Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Phú còn 37 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Ảnh: Phương Vũ.

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh An Giang, nhấn mạnh, việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về chính trị, khoa học và nhân văn. Đây là bước tiến mới trong công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ, góp phần trả lại tên cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và gia đình liệt sĩ.

Đại tá Cao Minh Tâm - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, cho biết, mỗi mẫu ADN không chỉ là dữ liệu khoa học, còn là sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ.

Trong suốt quá trình thực hiện, các đội chuyên môn làm việc cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng thao tác. Công tác bảo đảm an ninh, y tế, kỹ thuật và hậu cần được triển khai đồng bộ, giữ gìn không gian trang nghiêm của nghĩa trang.