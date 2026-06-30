Niêm phong thuốc uống cổ truyền ACTISÔ của Công ty Ladophar tại một nhà thuốc ở Lâm Đồng

TPO - Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu một nhà thuốc trên địa bàn xã Đức Trọng khẩn trương niêm phong toàn bộ thuốc uống cổ truyền ACTISÔ của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Công ty Ladophar) sau khi mẫu kiểm nghiệm không đạt chỉ tiêu chất lượng về thể tích.

Ngày 30/6, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đã yêu cầu Nhà thuốc Đ.N trên đường Hải Thượng Lãn Ông, xã Đức Trọng niêm phong toàn bộ thuốc uống cổ truyền ACTISÔ trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận văn bản.

Thuốc uống ACTISÔ do Công ty Ladophar sản xuất.

Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm tỉnh Lâm Đồng lấy mẫu thuốc ACTISÔ tại nhà thuốc này để kiểm nghiệm. Mẫu thuốc có số đăng ký VD-31055-18, số lô 021024, ngày sản xuất 30/10/2024, hạn sử dụng đến 29/10/2026 do Công ty Ladophar sản xuất.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thuốc không đạt chất lượng về chỉ tiêu giới hạn thể tích theo tiêu chuẩn cơ sở.

Sở Y tế cũng yêu cầu Ladophar báo cáo Cục Quản lý Dược và Sở Y tế Lâm Đồng về tình hình phân phối lô thuốc ACTISÔ số 021024 trước ngày 7/7.

Đồng thời, doanh nghiệp phải phối hợp với Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm tỉnh Lâm Đồng lấy mẫu bổ sung tại cơ sở sản xuất và ít nhất hai cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc; gửi mẫu đến Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM hoặc Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương để kiểm tra, đánh giá lại theo quy định.