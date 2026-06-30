Ba Lan từ chối chuyển tiêm kích MiG-29 cho Ukraine

TPO - Ba Lan tuyên bố sẽ không chuyển giao các tiêm kích MiG-29 cho Ukraine sau khi Kiev được cho là không thực hiện thỏa thuận chia sẻ công nghệ máy bay không người lái. Warsaw khẳng định vẫn ủng hộ Ukraine nhưng sẽ đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu trong các quyết định viện trợ quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz tuyên bố Warsaw sẽ không chuyển giao máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine sau khi Kiev từ chối chia sẻ công nghệ máy bay không người lái (UAV).

Theo ông, Ba Lan từng đề xuất một mô hình hợp tác, trong đó Warsaw sẽ chuyển giao các tiêm kích MiG-29 để đổi lấy quyền tiếp cận công nghệ và kinh nghiệm phát triển UAV của Ukraine.

"Tôi đề xuất một cách tiếp cận dựa trên sự hợp tác. Đổi máy bay MiG lấy máy bay không người lái. Ban đầu Ukraine đã đồng ý, nhưng họ đã không thực hiện thỏa thuận này. Vì vậy, Ukraine sẽ không nhận được MiG-29, còn Ba Lan cũng không có công nghệ UAV để sử dụng", ông Kosiniak-Kamysz nói.

Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz lưu ý rằng, Ukraine hiện sở hữu năng lực đáng kể trong lĩnh vực máy bay không người lái và hoàn toàn có thể chia sẻ một phần công nghệ này để đổi lấy các gói viện trợ quân sự.

Theo ông, hợp tác về UAV có thể trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác quốc phòng giữa hai nước, đồng thời thể hiện tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa các nước.

"Ukraine có những năng lực rất lớn trong lĩnh vực máy bay không người lái. Đổi lại các thiết bị quân sự được cung cấp, Kiev có thể chia sẻ bí quyết công nghệ và cho phép Ba Lan tiếp cận một phần các thành tựu đó", ông Kosiniak-Kamysz nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng cũng tuyên bố rằng Chính phủ Ba Lan hiện tại đang kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia trong quan hệ với Ukraine hơn, trong khi vẫn tiếp tục tuân thủ nguyên tắc đoàn kết.

Tháng 7/2024, trong chuyến thăm Warsaw của Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ba Lan và Ukraine đã ký thỏa thuận an ninh song phương. Văn bản này đề cập đến khả năng Ba Lan chuyển giao một phi đội gồm ít nhất 14 tiêm kích MiG-29 sau khi Không quân Ba Lan tiếp nhận các máy bay F-35 của Mỹ để thay thế những mẫu máy bay có nguồn gốc từ thời Liên Xô.

Đến cuối năm 2025, Warsaw từng chuẩn bị một gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine, dự kiến bao gồm xe bọc thép và các tiêm kích MiG-29.