Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Ba Lan từ chối chuyển tiêm kích MiG-29 cho Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Ba Lan tuyên bố sẽ không chuyển giao các tiêm kích MiG-29 cho Ukraine sau khi Kiev được cho là không thực hiện thỏa thuận chia sẻ công nghệ máy bay không người lái. Warsaw khẳng định vẫn ủng hộ Ukraine nhưng sẽ đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu trong các quyết định viện trợ quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz tuyên bố Warsaw sẽ không chuyển giao máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine sau khi Kiev từ chối chia sẻ công nghệ máy bay không người lái (UAV).

Theo ông, Ba Lan từng đề xuất một mô hình hợp tác, trong đó Warsaw sẽ chuyển giao các tiêm kích MiG-29 để đổi lấy quyền tiếp cận công nghệ và kinh nghiệm phát triển UAV của Ukraine.

"Tôi đề xuất một cách tiếp cận dựa trên sự hợp tác. Đổi máy bay MiG lấy máy bay không người lái. Ban đầu Ukraine đã đồng ý, nhưng họ đã không thực hiện thỏa thuận này. Vì vậy, Ukraine sẽ không nhận được MiG-29, còn Ba Lan cũng không có công nghệ UAV để sử dụng", ông Kosiniak-Kamysz nói.

tk.jpg

Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz lưu ý rằng, Ukraine hiện sở hữu năng lực đáng kể trong lĩnh vực máy bay không người lái và hoàn toàn có thể chia sẻ một phần công nghệ này để đổi lấy các gói viện trợ quân sự.

Theo ông, hợp tác về UAV có thể trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác quốc phòng giữa hai nước, đồng thời thể hiện tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa các nước.

"Ukraine có những năng lực rất lớn trong lĩnh vực máy bay không người lái. Đổi lại các thiết bị quân sự được cung cấp, Kiev có thể chia sẻ bí quyết công nghệ và cho phép Ba Lan tiếp cận một phần các thành tựu đó", ông Kosiniak-Kamysz nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng cũng tuyên bố rằng Chính phủ Ba Lan hiện tại đang kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia trong quan hệ với Ukraine hơn, trong khi vẫn tiếp tục tuân thủ nguyên tắc đoàn kết.

Tháng 7/2024, trong chuyến thăm Warsaw của Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ba Lan và Ukraine đã ký thỏa thuận an ninh song phương. Văn bản này đề cập đến khả năng Ba Lan chuyển giao một phi đội gồm ít nhất 14 tiêm kích MiG-29 sau khi Không quân Ba Lan tiếp nhận các máy bay F-35 của Mỹ để thay thế những mẫu máy bay có nguồn gốc từ thời Liên Xô.

Đến cuối năm 2025, Warsaw từng chuẩn bị một gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine, dự kiến bao gồm xe bọc thép và các tiêm kích MiG-29.

Tuy nhiên, ngày 15/6, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk thông báo tạm dừng kế hoạch chuyển giao. Theo ông, nguyên nhân là Ukraine không chấp nhận chia sẻ công nghệ quân sự liên quan đến máy bay không người lái và các biện pháp chống UAV với phía Ba Lan.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Ba Lan #Ukraine #MiG-29 #UAV #hợp tác quốc phòng #công nghệ quân sự #Viện trợ quân sự

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe