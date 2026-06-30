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Người lính

Ukraine tung video tập kích pháo tự hành Msta-S của Nga

Quỳnh Như

TPO - Quân đội Ukraine công bố video ghi lại cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào pháo tự hành 2S19 Msta-S của Nga. Theo Kiev, khí tài này bị phát hiện khi đang nguỵ trang trong một trận địa trước khi bị đánh trúng.

Theo tuyên bố chính thức từ Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 151, lực lượng Ukraine đã phát hiện và phá hủy một khẩu pháo tự hành 2S19 Msta-S của Nga.

Các báo cáo quân sự cho biết lực lượng Nga đã nguỵ trang khẩu pháo hạng nặng bên trong một vị trí bắn. Tuy nhiên, các đội trinh sát trên không của Ukraine đã phát hiện mục tiêu, cho phép máy bay không người lái tiến hành đòn tấn công chính xác.

Lữ đoàn 151 cho biết khẩu pháo tự hành đã bị phá hủy hoàn toàn, qua đó loại bỏ một hỏa lực quan trọng mà Nga có thể sử dụng để tập kích các vị trí phòng thủ của Ukraine cũng như các khu vực lân cận.

2S19 Msta-S 152 mm do Viện thiết kế UZTM phát triển vào những năm 1980, chính thức được đưa vào hoạt động năm 1989. Pháo được thiết kế để tiêu diệt các khẩu đội pháo, xe tăng, xe bọc thép chở quân; phá hủy các công trình phòng thủ, sở chỉ huy, trung tâm liên lạc và ngăn chặn các cuộc tấn công của đối phương.

Msta-S đặt trên khung gầm bánh xích, được thiết kế dựa trên khung gầm của xe tăng T-80. Sử dụng động cơ diesel của xe tăng T-72 V-84MS 840 mã lực, nhờ đó Msta-S có thể đạt tốc độ lên tới 60 km/h trên đường bộ và 25 km/h trên địa hình hiểm trở.

Hệ thống được trang bị hỏa lực chính là khẩu pháo 152mm L/47 2A64 tầm bắn xa 24,7km nếu sử dụng đạn nổ mạnh phân mảnh HE-FRAG và 36km với loại đạn pháo tăng tầm.

Phiên bản nâng cấp 2S19M1 Msta-S được trang bị hệ thống dẫn đường và điều khiển hỏa lực tự động, cho phép bắn vào mục tiêu cả ngày lẫn đêm và trong mọi điều kiện thời tiết.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, tầm bắn tối đa của 2S19М1 Msta-S là 29 km. Pháo có thể bắn các loại đạn gây nhiễu có sức nổ lớn, được hỗ trợ bởi tên lửa, cũng như các loại đạn dẫn đường bằng laser Krasnopol.

Quỳnh Như
United24
#xung đột #Ukraine #Nga #Msta-S #pháo tự hành #tập kích #quân sự #chiến tranh

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