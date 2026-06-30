Concert Thanh xuân hot điên đảo

TPO - Nhìn Quang Hùng MasterD tỏa sáng để thấy vì sao có hàng nghìn khán giả check-in, xếp hàng sớm trước vài tiếng để vào concert Thanh xuân.

Sự xuất hiện của Quang Hùng MasterD là yếu tố quan trọng tạo nên "cơn sốt vé" concert Thanh xuân. Lúc 0h00 ngày 26/6, phóng viên Tiền Phong ghi nhận có nhiều bạn trẻ đến địa điểm tổ chức concert từ sớm để sẵn sàng là người đầu tiên check-in vào concert. Đến khi cổng check-in mở, hàng nghìn khán giả đã lót thảm, ngồi ngay sát khu vực khán giả.

Fan của Quang Hùng chiếm phần lớn trong đội ngũ khán giả cuồng nhiệt ấy.

Họ chấp nhận đội nắng vì cơ hội đứng gần thần tượng ở concert Thanh xuân. Họ mang theo những tấm poster, trên đó có những thông điệp, lời nhắn, với mục đích sẽ treo nó lên các hàng rào và mong thần tượng sẽ thấy. Và sau cùng, phần thưởng cho những người đến sớm là vị trí "vàng" để cầm chiếc điện thoại trên tay, quay lại những thước phim cận cảnh ca sĩ để tìm kiếm tương tác trên mạng xã hội.

30 phút bùng nổ của Quang Hùng MasterD

Ánh đèn sân khấu tạm thời tắt đi, rất nhiều chiếc điện thoại từ khu vực khán giả đưa lên và những tiếng hò reo đồng thanh vang lên - đó là khung cảnh và cảm xúc khi Quang Hùng bước ra sân khấu concert Thanh xuân. Đây rồi, người mà hàng nghìn khán giả chấp nhận chờ đợi suốt nhiều giờ đồng hồ. Và phần lớn 20.000 khán giả có lẽ chờ đợi nhiều nhất vào loạt tiết mục sắp diễn ra ở concert Thanh xuân.

Quang Hùng mang cả ê-kíp vũ đoàn hàng chục người lên sân khấu. Nam ca sĩ xây dựng set diễn chỉn chu với 3 phần mở - thân - kết rõ ràng. Nam ca sĩ dành đến 5 phút cho phần intro, xoay quanh câu hook "MasterD" lặp đi lặp lại, trên nền nhạc đẩy mạnh sự phấn khởi với House, Trap, Hiphop. Thông thường, intro của một ca sĩ khi biểu diễn có thời lượng từ 2-3 phút.

Quang Hùng tỏa sáng ở concert Thanh xuân.

Đây là sự chuẩn bị đặc biệt của Quang Hùng tại concert Thanh xuân. Anh đưa mọi thứ vào intro: Từ giọng hát, rap, hòa nhịp cùng các dancer và dùng một số hiệu ứng âm thanh để phô diễn cá tính trên sân khấu. Đám đông khán giả bắt đầu phấn khích vì Quang Hùng và đó chỉ là sự khởi đầu.

30 phút của Quang Hùng là "bữa tiệc âm nhạc" tóm tắt hành trình tỏa sáng của nam ca sĩ. Anh mang lên concert Thanh xuân các bản hit Catch Me If You Can, Tình đầu quá chén, Đừng khóc một mình, Chân thành và Thủy triều. Tất cả ca khúc được phối mới so với những sân khấu trước đó của Quang Hùng.

Điển hình Catch Me If You Can, tại concert Thanh xuân là phiên bản đậm chất Rap/Hiphop, sau đó trôi đến đoạn House để Quang Hùng khuấy động sân khấu. Đến Tình đầu quá chén là phiên bản thú vị của Bossa Nova và đẩy cao trào bằng Rock. Quang Hùng kéo sân khấu tĩnh lại với chất Ballad của Đừng khóc một mình, Chân thành.

Cuối cùng, trong Thủy Triều, Quang Hùng phối mới cực dị so với bản gốc của MV. Anh đóng vai trò của một MC Hype để khuấy động khán giả ở phần cuối của set biểu diễn hơn 30 phút. Đó là sự bùng nổ của âm nhạc đa dạng và hiệu ứng sân khấu mãn nhãn. Quang Hùng làm tốt vai trò hát live và khuấy động sân khấu.

Thần tượng thế hệ mới của nhạc Việt

Quang Hùng thật sự là "thỏi nam châm" để thu hút khán giả đến concert, các sự kiện âm nhạc trong 2 năm qua. Ngay từ khi concert Thanh xuân công bố mở cổng phân phối vé, có rất đông fan của Quang Hùng tràn vào các diễn đàn, bài đăng để thể hiện tình cảm với thần tượng. Từ góc độ của BTC, có thể thấy rõ sức hút của Quang Hùng từ cách các fan của anh sẵn sàng xếp hàng sớm và hò reo không ngớt khi nam ca sĩ bước lên sân khấu.

Giọng ca sinh năm 1997 được ưu ái cho một set diễn có thời lượng lâu nhất trong 12 nghệ sĩ. Khi Quang Hùng bước ra, đó chính là lúc sức nóng của concert Thanh xuân tỏa ra mạnh nhất. Và Quang Hùng cùng ê-kíp đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự xuất hiện lần này.

Khán giả vỡ òa vì Quang Hùng.

Khoảnh khắc một nữ vũ công bước ra bịt mắt Quang Hùng trong màn trình diễn Thủy Triều khiến đám đông ồ lên. Đó là cách nam ca sĩ tạo ra khoảng lặng hợp lý để tất cả cùng nhìn lên sân khấu. Quang Hùng phân chia hợp lý các phân đoạn âm nhạc sôi động và tạm thời lắng xuống khi không có vocal.

Anh biến mình thành một MC Hype trên sân khấu để sẵn sàng lấp vào những phân đoạn dễ khiến khán giả "tụt mood". Xem Quang Hùng tỏa sáng ở concert Thanh xuân, dễ dàng nhận thấy sự tiến bộ từng ngày của nam ca sĩ. Trước đây, Quang Hùng không mạnh về vũ đạo và còn ngượng ngùng trong việc giao lưu khán giả.

Quang Hùng vẫn còn cách quãng xa để trở thành một performer trên sân khấu. Song, các động tác vũ đạo cơ bản của nam ca sĩ tốt dần lên. Thần thái sân khấu của Quang Hùng cũng sáng hơn, biết cách "pha trò" để thu hút chú ý nhiều hơn. Và khi gặp một sự cố nhỏ về âm thanh, nam ca sĩ xử lý bình tĩnh để kết thúc phần trình diễn một cách trọn.

Concert Thanh xuân của Báo Tiền Phong là nơi quy tụ những cá tính đặc biệt của thị trường nhạc Việt. Ở đó, lời ca, tiếng hát của từng nghệ sĩ sẽ thể hiện tinh thần vươn mình, khơi dậy khát vọng cống hiến và cháy hết mình của tuổi trẻ Việt Nam thời đại mới.

Quang Hùng chính là đại diện tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ Việt đa tài, đang vươn mình để tạo ra những nét đột phá cho thị trường nhạc Việt. Quang Hùng giờ đã là "thanh xuân" của đông đảo khán giả. Trước khi làm được chuyện đó, giọng ca sinh năm 1997 từng trải qua giai đoạn hơn 10 năm chật vật, nỗ lực cho từng cơ hội để tìm đường tỏa sáng ở nhạc Việt.

Quang Hùng ở concert Thanh xuân là phiên bản tốt nhất từ trước giờ của nam ca sĩ. Và nam ca sĩ sẽ còn bùng nổ hơn nữa.