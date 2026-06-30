Angelina Jolie chưa từng yêu ai sau ly hôn Brad Pitt

TPO - Trong khi Brad Pitt đã ở bên bạn gái kém 29 tuổi được 4 năm, đời sống tình cảm sau ly hôn của Angelina Jolie luôn là một trong những điều bí ẩn nhất ở Hollywood.

Sau khi đệ đơn ly hôn Brad Pitt vào năm 2016, Angelina Jolie từng vướng tin đồn hẹn hò với một số đàn ông. Thái độ chung của đả nữ sinh năm 1975 trước những đồn đoán là im lặng, cũng hiếm khi thảo luận về đời tư với truyền thông.

Angelina Jolie không hẹn hò ai sau khi ly hôn Brad Pitt. Ảnh: Getty Images

Thế nhưng, trong cuộc phỏng vấn vào cuối tháng 6 với Yahoo Entertainment, Angelina lần đầu tiên trả lời câu hỏi liên quan đến đời sống tình cảm.

"Thành thật mà nói, tôi chưa từng hẹn hò kể từ khi ly hôn cách đây một thập kỷ. Vì vậy, tôi thường nghĩ khía cạnh đó của bản thân không còn là trọng tâm trong cuộc sống, nếu tôi dành sự tập trung cho các con và gia đình", ngôi sao Maleficent nói.

Tuy nhiên, suy nghĩ này dường như bắt đầu thay đổi khi Angelina nhận lời tham gia bộ phim điện ảnh Couture (2025). Trong phim, cô vào vai Maxine Walker, nhà làm phim người Mỹ bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú khi đang làm việc tại Tuần lễ thời trang Paris. Maxine cũng giống Angelina là mẹ đơn thân, nhưng điểm khác là vẫn có mối quan hệ tình cảm với nhà quay phim tên Anton (do Louis Garrel thủ vai).

Theo Yahoo, nhân vật mới khiến Angelina nhận ra vẫn có thể hẹn hò trong khi tập trung chăm lo cho các con.

"Tôi đã mất một lúc để tự nhủ, à, cô ấy vừa có thể yêu thương, tận tâm với con gái mình, đồng thời cũng cần điều này với tư cách là một phụ nữ và đón nhận điều này với tư cách là phụ nữ", người đẹp 7X chia sẻ.

Hiện tại, ở tuổi 51, Angelina tuyên bố sẵn sàng nhìn nhận lại cách sống của mình sau khi trải qua nhiều biến cố.

"Đúng vậy, mọi thứ đang thay đổi, nhưng theo cách mà tôi không ngờ tới. Tôi không có cảm giác mình đã 51 tuổi và bắt đầu nghĩ về chuyện già đi. Tôi nghĩ mình cần phải sống lại, phải được tự do một lần nữa. Cần được tự do trở lại. Theo một cách nào đó, cuộc sống đã khiến tôi tan vỡ một chút", cô nhấn mạnh.

Vào năm 2025, nguồn tin của Us Weekly tiết lộ Angelina không vội vàng trong chuyện tình cảm. Cô khó tin tưởng vào đàn ông sau những gì xảy ra với Brad Pitt. Nói như vậy không có nghĩa là bà mẹ 6 con từ bỏ đàn ông, chỉ là không sốt sắng tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc.

Nguồn tin chia sẻ thêm Angelina không nghĩ bản thân có thể vượt qua được những tổn thương từ mối quan hệ cũ và "không tìm kiếm tình yêu" ở thời điểm hiện tại.

Trong khi Angelina luôn độc thân, Brad Pitt đã hẹn hò với Ines de Ramon, chuyên gia trang sức kém anh 29 tuổi, từ năm 2022. Người đẹp sinh năm 1992 từng kết hôn với tài tử Nhật ký ma cà rồng Paul Wesley (2019-2024).

Hai người đã sống chung được vài năm. Brad xem bạn gái như tri kỷ, muốn gắn bó lâu dài. Bằng chứng là anh không ngại dẫn cô đến những sự kiện công khai.

Trước đó, nguồn tin riêng của Page Six cho biết Ines và gia đình nam diễn viên sinh năm 1963 qua lại thân thiết, xem nhau như người nhà. Dẫu vậy, Brad được cho là không có ý định kết hôn lần nữa.