Nữ diễn viên Phương Lan từ bỏ tên thật

TPO - Chia sẻ với Tiền Phong, Phương Lan - hiện là Sở Lam - cho biết cô chấp nhận đánh đổi độ nhận diện sau khi đổi nghệ danh. Cô mong muốn sự nghiệp có bước tiến, tin rằng khán giả dần quen với cái tên mới nếu tiếp tục làm nghề nghiêm túc.

Chia sẻ với Tiền Phong ngày 30/6, diễn viên Phương Lan xác nhận đã đổi nghệ danh thành Sở Lam. Nữ diễn viên cho biết đây là quyết định được cô cân nhắc từ lâu, chấp nhận đánh đổi một phần độ nhận diện để mở ra chặng đường mới trong sự nghiệp.

"Tôi suy nghĩ về việc này đã lâu, muốn có sự khởi đầu mới để nhắc bản thân luôn cố gắng hoàn thiện và làm mới mình, còn tình yêu với nghề thì không thay đổi", cô chia sẻ với Tiền Phong.

Nữ diễn viên cho biết nghệ danh "Sở Lam" mang ý nghĩa riêng. "Sở" gợi vẻ đẹp thanh tao, "Lam" là làn khí tỏa ra từ núi rừng, mềm mại nhưng bền bỉ, nội lực. Cô kỳ vọng mỗi khi khán giả nhắc đến Sở Lam sẽ nhớ đến hình ảnh nghệ sĩ nghiêm túc với nghề.

Sở Lam trên sân khấu kịch Thế Giới Trẻ.

Nữ diễn viên cho biết thêm việc đổi nghệ danh khiến nhiều khán giả bỡ ngỡ. Cuối tuần qua, khi tham gia hai vở kịch Gánh hát về khuya và Ông già đoàn lô tô tại sân khấu Thế Giới Trẻ, nhiều khán giả khi xem bảng phân vai không thấy tên Phương Lan, liên hệ phòng vé để tìm hiểu Sở Lam là ai mà thế vai Phương Lan.

"Phòng vé gọi điện thông báo khán giả nói sao Phương Lan không diễn mà Sở Lam diễn. Sở Lam là nghệ danh mới của tôi. Mong mọi người yêu mến Sở Lam", nữ diễn viên nói.

Phương Lan đồng loạt cập nhật nghệ danh mới trên các nền tảng mạng xã hội. Các tài khoản Facebook, fanpage và TikTok đều được đổi sang tên Sở Lam. Trên phần giới thiệu của TikTok, nữ diễn viên còn ghi rõ "Sở Lam là tên mới của Phương Lan" để khán giả dễ nhận diện trong giai đoạn đầu chuyển đổi.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ những ngày đầu sử dụng nghệ danh mới, cô có thêm động lực làm việc. Còn về công việc cô nghĩ mọi thứ vẫn cần thời gian, tin rằng khán giả dần quen với tên mới nếu cô vẫn làm nghề nghiêm túc.

Sở Lam nói thêm việc từ bỏ nghệ danh gắn bó nhiều năm đồng nghĩa đánh đổi độ nhận diện. Cô lường trước và chấp nhận điều đó. "Cái tên đồng hành nhiều năm chắc chắn có giá trị và sự nhận diện nhất định. Tôi tin khán giả yêu thương tôi vì tính cách, những gì mình thể hiện không phải vì cái tên. Tôi chấp nhận cần thêm thời gian để mọi người nhận ra, miễn là vẫn yêu nghề", cô chia sẻ thêm với Tiền Phong.

Phương Lan sinh năm 1994 là diễn viên quen thuộc của sân khấu Thế Giới Trẻ. Cô từng tham gia nhiều dự án điện ảnh như Gái già lắm chiêu, Nhà bà Nữ và một số phim truyền hình. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân vào năm 2024, nữ diễn viên tập trung cho công việc, chăm sóc bản thân và tiếp tục theo đuổi các dự án sân khấu, điện ảnh.