Dàn WAGs tuyển Nhật Bản ở World Cup nóng bỏng nhưng kín tiếng

TPO - Không sở hữu lượng người theo dõi khổng lồ như Antonela Roccuzzo, Georgina Rodríguez hay Bruna Biancardi, các WAGs của tuyển Nhật Bản có vị trí riêng trong làng giải trí và thời trang nhờ sự nghiệp độc lập.