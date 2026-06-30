Dàn WAGs tuyển Nhật Bản ở World Cup nóng bỏng nhưng kín tiếng

TPO - Không sở hữu lượng người theo dõi khổng lồ như Antonela Roccuzzo, Georgina Rodríguez hay Bruna Biancardi, các WAGs của tuyển Nhật Bản có vị trí riêng trong làng giải trí và thời trang nhờ sự nghiệp độc lập.
Rika Izumi - vợ trung vệ Shogo Taniguchi - là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Nhật Bản. Sinh năm 1988, cô bắt đầu hoạt động từ đầu những năm 2000 với vai trò người mẫu, sau đó mở rộng sang diễn xuất và dẫn chương trình. Rika từng xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang lớn như Oggi, MAQUIA, VoCE, đồng thời được biết đến qua loạt phim truyền hình và điện ảnh như Kamen Rider Gaim, Pretty Guardian Sailor Moon hay SCOOP!.
Với chiều cao 1,66 m cùng hình thể nổi bật, Rika Izumi được truyền thông Nhật Bản xem là đại diện tiêu biểu của thế hệ "mogura idol" - những nghệ sĩ hoạt động song song trong lĩnh vực người mẫu thời trang và người mẫu ảnh.
Sau khoảng một thập kỷ hẹn hò kín tiếng, Rika Izumi và Shogo Taniguchi thông báo kết hôn vào tháng 6/2025. Trên trang cá nhân, cả hai chia sẻ sẽ đồng hành, hỗ trợ nhau trong cuộc sống và sự nghiệp. Tin vui nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông Nhật Bản bởi đây đều là những gương mặt có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực của mình.
Dù là ngôi sao giải trí, Airi Taira hạn chế xuất hiện tại các sự kiện bóng đá quốc tế và hiếm khi trả lời truyền thông về cuộc sống hôn nhân, phù hợp với xu hướng giữ đời tư của nhiều nghệ sĩ Nhật Bản.
Năm 2022, Ao Tanaka xác nhận mối quan hệ với Airi Suzuki. Khác với nhiều cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí, cả hai gần như không chia sẻ đời tư, hiếm xuất hiện cùng nhau trước công chúng và chỉ xác nhận chuyện tình cảm sau khi báo chí đăng tải thông tin.
Khác với nhiều influencer thường xuyên khai thác đời sống cá nhân, Miku Akematsu chủ yếu duy trì hình ảnh gắn với thời trang và làm đẹp, rất ít chia sẻ về cuộc sống hôn nhân.
So với các WAG nổi tiếng ở châu Âu hay Nam Mỹ, Natsuki Yufu lựa chọn hình ảnh gần gũi, tập trung vào gia đình và công việc cá nhân hơn là xây dựng danh tiếng dựa trên sức hút của chồng.