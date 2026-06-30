Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại xác minh thông tin mộ liệt sĩ tập thể

TPO - TP. Huế tăng cường ứng dụng các phương pháp khoa học, công nghệ hiện đại trong tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhất là xác minh các nguồn tin về mộ liệt sĩ tập thể còn chưa rõ thông tin.

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Huế vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2025-2026 và triển khai phương hướng mùa khô 2026-2027.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, TP. Huế đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. Đội Quy tập 192 đã tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ tại Lào và 1 hài cốt liệt sĩ trong nước.

Lực lượng chức năng sử dụng công nghệ radar xuyên đất để thu thập dữ liệu, xác minh những vị trí nghi có mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực Kinh thành Huế.

Cùng với công tác quy tập, việc khảo sát các nguồn tin về mộ liệt sĩ tập thể tại các xã, phường và khu vực Kinh thành Huế được đẩy mạnh. Đặc biệt, các lực lượng đã phối hợp ứng dụng công nghệ radar xuyên đất để thu thập dữ liệu, phục vụ xác minh những vị trí nghi có mộ liệt sĩ tập thể.

Đáng chú ý, TP. Huế đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 11 nghĩa trang liệt sĩ, đồng thời tiếp tục triển khai tại 5 nghĩa trang khác. Hơn 460 mẫu hài cốt liệt sĩ đã được thu thập để phục vụ giám định ADN theo đúng quy trình.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục như kết quả quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và trên đất bạn Lào còn thấp so với yêu cầu; việc triển khai lấy mẫu sinh phẩm tại một số địa phương còn lúng túng, có nơi còn thiếu sự quan tâm đúng mức của cấp ủy, chính quyền cơ sở.

Trong mùa khô 2026-2027, TP. Huế xác định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của nước bạn Lào để tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong xác minh thông tin mộ liệt sĩ tập thể; tập trung hoàn thành công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong quý III/2026.

Các đơn vị cũng được yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).