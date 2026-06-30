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Đà Nẵng: Phát hiện một thi thể sau khi dập tắt đám cháy rừng

Hoài Văn

TPO - Sau khi dập tắt đám cháy rừng, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một người đàn ông. Bước đầu, cơ quan chức năng nghi nạn nhân tử vong do ngạt khói.

Ngày 30/6, lãnh đạo UBND xã Quế Sơn (TP. Đà Nẵng) cho biết, địa bàn vừa xảy ra vụ cháy rừng khiến một người tử vong.

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Hiện trường vụ cháy. CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo xảy ra cháy rừng tại thôn Châu Sơn Đông (xã Quế Sơn). Hàng chục cán bộ, chiến sĩ dân quân và công an xã Quế Sơn lập tức được huy động đến hiện trường tham gia dập lửa.

Đáng chú ý, sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể người đàn ông trong khu vực này.

Nạn nhân được xác định là ông N.T. (trú ở thôn Châu Sơn Đông). Theo thông tin ghi nhận ban đầu, sáng cùng ngày người này lên rẫy keo để đốt thực bì. Bước đầu, cơ quan chức năng nghi nạn nhân tử vong do ngạt khói.

Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hoài Văn
#Đà Nẵng #cháy rừng #Quế Sơn #thi thể #ngạt khói #điều tra #tai nạn

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