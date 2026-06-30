Xe container mất lái, chắn ngang cao tốc đoạn qua Phú Thọ

TPO - Chiều 30/6, tại Km101+600 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe container khiến giao thông theo hướng đi Lào Cai bị ảnh hưởng.

Theo thông tin ban đầu, xe container mang BKS 89H-062.xx kéo theo rơ-moóc BKS 89R-027.xx đang lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thì bất ngờ mất lái lao vào tôn hộ lan và dải phân cách giữa đường rồi lật ngang sang phần đường đối diện, chắn một phần làn xe theo hướng đi Lào Cai.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, đầu kéo và rơ-moóc bị hư hỏng, thiệt hại đối với hệ thống hạ tầng giao thông đang được cơ quan chức năng thống kê. Theo đơn vị quản lý tuyến, thời điểm xảy ra sự cố, khu vực có mưa, mặt đường ướt. Dù vậy, hệ thống an toàn giao thông trên tuyến vẫn hoạt động bình thường, mặt đường bảo đảm điều kiện khai thác.

Hiện, lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông. Các phương tiện hiện lưu thông hạn chế theo một chiều qua khu vực xảy ra tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.