Chấm điểm viên chức hằng tháng từ 1/7

TPO - Chính phủ ban hành Nghị định số 233/2026 quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức. Trong đó, điều kiện để xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải đạt từ 90 điểm trở lên.

Nghị định nêu rõ, tiêu chí đánh giá đối với viên chức phải phù hợp với quy định của bộ quản lý ngành, lĩnh vực liên quan đến chuẩn nghề nghiệp (nếu có) và chế độ làm việc của ngành, lĩnh vực, địa phương.

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức phải được kiểm tra, giám sát, phản ánh đúng thực chất mức độ thực hiện nhiệm vụ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Dân chủ, công khai khi đánh giá, xếp loại viên chức (Ảnh minh họa)

Khung tiêu chí chung được chấm tối đa là 30 điểm (trong thang điểm 100), bao gồm các tiêu chí về việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hiệu quả quản lý tổ chức bộ máy và viên chức theo vị trí việc làm; kết quả thực hiện các giải pháp cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin…

Khung tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ được chấm tối đa là 70 điểm (trong thang điểm 100), bao gồm các tiêu chí về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; tiêu chí về chất lượng sản phẩm, dịch vụ; tiêu chí về hiệu quả sử dụng nguồn lực; tiêu chí về đổi mới và phát triển.

Mức xếp loại chất lượng đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị định nêu rõ, mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải đạt từ 90 điểm trở lên, đồng thời đáp ứng các điều kiện: hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao, đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; trong đó có ít nhất 30% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức yêu cầu.

Cùng với đó là các điều kiện: không có đơn vị cấu thành bị xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ; đã khắc phục toàn bộ hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra từ kỳ đánh giá trước hoặc từ kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Mức hoàn thành tốt nhiệm vụ phải đạt từ 70 đến dưới 90 điểm, đồng thời hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao, đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Trong khi đó, mức hoàn thành nhiệm vụ đạt từ 50 đến dưới 70 điểm, đồng thời hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao, số nhiệm vụ chưa bảo đảm tiến độ không vượt quá 20%.

Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ khi có tổng điểm đánh giá dưới 50 điểm hoặc thuộc trường hợp bị cấp có thẩm quyền kết luận có sai phạm trong công tác cán bộ, mất đoàn kết nội bộ, bè phái, chạy chức, chạy quyền; hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch trong năm…

Mức xếp loại chất lượng viên chức

Đối với viên chức, mức xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải đạt từ 90 điểm trở lên.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Đạt từ 70 điểm đến dưới 90 điểm.

Hoàn thành nhiệm vụ: Đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm.

Không hoàn thành nhiệm vụ thuộc một trong các trường hợp: có kết quả theo dõi, đánh giá của năm dưới 50 điểm; bị cấp có thẩm quyền kết luận có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; có hành vi vi phạm liên quan đến thực hiện nhiệm vụ bị kỷ luật bằng hình thức từ khiển trách trở lên trong năm đánh giá…

Tỷ lệ viên chức xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% tổng số viên chức được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trong phạm vi cùng một cơ quan, đơn vị và trong từng nhóm viên chức có nhiệm vụ tương đồng.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026.