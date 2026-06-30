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Quy định mới về vị trí việc làm và xếp lương viên chức từ 1/7

Luân Dũng

TPO - Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2026 quy định về vị trí việc làm viên chức, áp dụng từ ngày 1/7. Theo đó, viên chức được bố trí vào bậc nghề nghiệp nào thì được xếp lương tương ứng với bậc nghề nghiệp đó.

Một chức danh quản lý tương ứng một vị trí việc làm

Đối với vị trí việc làm quản lý, Nghị định nêu rõ, một chức danh quản lý tương ứng với một vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 2 người trở lên giữ chức danh cấp phó của người đứng đầu thì việc phân công phụ trách lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể không làm phát sinh vị trí việc làm mới, không làm thay đổi tên gọi của vị trí việc làm.

Danh mục vị trí việc làm được sử dụng thống nhất trong đơn vị; việc phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng viên chức không làm thay đổi vị trí việc làm đã được xác định.

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Viên chức được xếp lương tương ứng với bậc nghề nghiệp. (Ảnh minh họa)

Danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm: Danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.

Trong đó, danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và danh mục vị trí việc làm hỗ trợ được xác định theo nguyên tắc mỗi lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp hoặc nhóm hoạt động có tính chất, nội dung chuyên môn cơ bản giống nhau là một vị trí việc làm.

Việc xác định, sử dụng vị trí việc làm phải bảo đảm các yêu cầu: Không làm phát sinh vị trí việc làm ngoài danh mục vị trí việc làm khung do Chính phủ ban hành; đồng thời không thay đổi tên gọi vị trí việc làm, không chia, tách hoặc gộp vị trí việc làm trong danh mục vị trí việc làm khung do Chính phủ ban hành.

5 bậc nghề nghiệp và 5 bảng lương

Nghị định quy định, bậc nghề nghiệp của từng vị trí việc làm được quy định thống nhất trong danh mục vị trí việc làm và được áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước. Bậc nghề nghiệp được xác định theo 5 bậc (từ 1 đến 5), trong đó bậc 1 là bậc thấp nhất và bậc 5 là bậc cao nhất.

Chính phủ nhấn mạnh, viên chức được bố trí vào một bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm phù hợp với năng lực và yêu cầu nhiệm vụ được giao. Viên chức được bố trí vào bậc nghề nghiệp nào thì được xếp lương tương ứng với bậc nghề nghiệp đó theo quy định.

Việc thay đổi bậc nghề nghiệp của viên chức không làm thay đổi vị trí việc làm mà viên chức đang đảm nhiệm. Việc thay đổi bậc nghề nghiệp của viên chức được thực hiện theo quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Vẫn theo Nghị định, trong thời gian chưa thực hiện chế độ tiền lương mới theo quy định của cấp có thẩm quyền, viên chức được tuyển dụng, tiếp nhận theo quy định của Luật Viên chức được áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Cụ thể, việc áp dụng bảng lương thực hiện theo 5 bậc: Bậc 1 áp dụng lương viên chức loại B; Bậc 2 áp dụng lương viên chức loại A0; Bậc 3 áp dụng lương viên chức loại A1; Bậc 4 áp dụng lương viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1); Bậc 5 áp dụng lương viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1).

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Luân Dũng
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