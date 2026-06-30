Nguyên nhân khiến rác sinh hoạt ứ đọng, dù phí tăng ở Cần Thơ

TPO - Trả lời chất vấn của đại biểu HĐND, ông Ngô Thái Chân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Cần Thơ, thừa nhận, công tác thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn thời gian gần đây còn nhiều bất cập. Tình trạng này do lượng rác tăng sau sáp nhập, hạ tầng xử lý chưa đồng bộ, vướng trong chọn đơn vị thu gom.

Sáng 30/6, ngày làm việc thứ hai Kỳ họp thứ ba, HĐND TP. Cần Thơ thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn các thành viên UBND thành phố và lãnh đạo sở, ngành.

Đại biểu Lê Nguyễn Sinh Nhựt dẫn phản ánh của cử tri nhiều địa phương về tình trạng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Việc thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng cũng chưa hiệu quả, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường. Đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp khắc phục, lộ trình đổi mới phương thức thu phí xử lý rác sinh hoạt theo hướng hợp lý hơn.

Đại biểu Lê Nguyễn Sinh Nhựt (bìa trái) chất vấn và ông Ngô Thái Chân - Giám đốc Sở NN&MT (bìa phải) trả lời chất vấn về tình trạng ùn ứ rác thải sinh hoạt tại Cần Thơ thời gian gần đây. (Ảnh: Nhật Huy)

Trả lời chất vấn trên, ông Ngô Thái Chân - Giám đốc Sở NN&MT Cần Thơ, cho biết, tình trạng thu gom rác thải sinh hoạt chậm xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Sau khi hợp nhất cấp tỉnh, khối lượng rác thải sinh hoạt tăng đáng kể, khi thêm địa bàn Sóc Trăng và Hậu Giang cũ. Trong khi đó, hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý rác chưa được đầu tư đồng bộ, một số khu xử lý rác còn tồn đọng, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.

Cũng theo ông Chân, còn bất cập trong cơ chế chọn đơn vị thu gom. Trước đây, việc chọn đơn vị thu gom qua đấu thầu, với tiêu chí ưu tiên chọn đơn vị đưa ra giá thấp, dẫn tới một số doanh nghiệp năng lực tài chính, phương tiện còn hạn chế vẫn trúng thầu (vì giá thấp). Sau khi ký hợp đồng, các đơn vị này không đủ khả năng đầu tư phương tiện, thiết bị phục vụ thu gom, dẫn đến tình trạng rác tồn đọng, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân.

Để khắc phục, Sở NN&MT đã tham mưu UBND TP. Cần Thơ ban hành văn bản hướng dẫn UBND các xã, phường áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với dịch vụ thu gom rác trong thời gian từ ngày 1/4 đến 30/9/2026. Theo đó, địa phương được lựa chọn các đơn vị có đủ năng lực tài chính, phương tiện và kinh nghiệm để thực hiện thu gom rác.

Sau ngày 30/9 tới, UBND các xã, phường sẽ được lựa chọn hình thức đặt hàng hoặc đấu thầu dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải theo quy định. Các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng dịch vụ thu gom rác trên địa bàn.

"Với cơ chế mới, chúng tôi kỳ vọng công tác thu gom rác trên địa bàn TP. Cần Thơ sẽ được cải thiện, đáp ứng tốt hơn yêu cầu vệ sinh môi trường và phục vụ người dân", ông Chân nói.

Người dân phản ánh tình trạng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn còn chậm.



Liên quan đến việc thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, Giám đốc Sở NN&MT Cần Thơ cho biết, hệ thống quy định liên quan đã khá đầy đủ, quy định rõ trách nhiệm thu gom, vận chuyển và xử lý loại chất thải này (Thông tư liên tịch 05/2016 của Bộ NN&PTNT - Bộ TN&MT).

Theo ông Chân, địa phương nào chưa thực hiện đúng quy định cần rà soát, tổ chức thu gom, lưu giữ và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật theo đúng hướng dẫn, nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Thời gian tới, Sở NN&MT sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, tăng cường giám sát công tác thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các địa phương. Từ đó để kịp thời chấn chỉnh những nơi thực hiện chưa nghiêm, góp phần bảo vệ môi trường khu vực nông thôn.