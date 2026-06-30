Thành ủy TPHCM điều chuyển 12 cán bộ chủ chốt về các phường, xã

TPO - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh nhiệm vụ ở cấp xã hiện nay rất lớn, yêu cầu ngày càng cao, đồng thời vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền rất quan trọng.

Sáng 30/6, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động, chỉ định nhiều lãnh đạo sở, ban, ngành về giữ các vị trí lãnh đạo Đảng ủy các xã, phường. Cụ thể:

Bà Lê Thị Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Châu Pha, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Đoàn Văn Đồng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Hòa, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Minh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Phan Hồng Ân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hóc Môn, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Bùi Hữu Toàn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tân An Hội, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định cho 12 cán bộ về công tác ở cơ sở. (Ảnh: Việt Dũng)

Ông Dương Đức Trọng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hưng Long, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Mai Bá Trước - Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Đặng Thị Tuyết Mai - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Thới, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Đỗ Phước Trung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Long Hương, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Kế Toại - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hồ Tràm, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Bồ Kỹ Thuật - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trần Sĩ Nam - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vĩnh Hội, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết: "Nhiệm vụ ở cấp xã hiện nay rất lớn, yêu cầu ngày càng cao". (Ảnh: Việt Dũng)

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh nhiệm vụ ở cấp xã hiện nay rất lớn, yêu cầu ngày càng cao, đồng thời vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền rất quan trọng.

Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, việc rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ lần này nhằm phát huy năng lực, trình độ, chuyên môn, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ; tăng cường cán bộ cho các xã, phường, đặc khu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, theo đúng chủ trương của Trung ương.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM mong 12 cán bộ được phân công nhận nhiệm vụ mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng nghiên cứu, cập nhật các quy định, quy chế làm việc, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở.