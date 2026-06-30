Nước sông rút, người dân hốt hoảng phát hiện cả bao tải đạn cối, lựu đạn dưới chân cầu

TPO - Trong lúc ra bờ sông cầu Chợ Cầu nối hai xã Yên Trung và Nghi Lộc (Nghệ An), người dân địa phương hốt hoảng phát hiện nhiều đạn cối, bao tải đựng lựu đạn nằm bên mép sông dưới chân cầu.

Ngày 30/6, lãnh đạo xã Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, người dân trên địa bàn xã vừa phát hiện một số đạn cối, lựu đạn dưới chân cầu Chợ Cầu sau khi nước sông rút.

Đạn, lựu đạn được người dân phát hiện ở mép sông, dưới chân cầu Chợ Cầu.

Cụ thể, trước đó vào khoảng 12h trưa 29/6, người dân đi qua cầu Chợ Cầu nối hai xã Yên Trung và Nghi Lộc thì hốt hoảng phát hiện ở mép sông dưới chân cầu có nhiều vật thể giống đạn cối.

Sự việc lập tức được trình báo lên chính quyền địa phương. “Bình thường, nước sông cao nên không ai thấy gì. Nay nước sông cạn, người dân đi qua mới phát hiện có đạn bên dưới”, một người dân xã Nghi Lộc nói.

Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi sự việc.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương hai xã lập tức xuống kiểm tra, đồng thời phong tỏa hiện trường.

Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng xác định số đạn cối, lựu đạn trên được sử dụng trong diễn tập, không có ngòi nổ. Số đạn này sau đó đã được thu hồi, đảm bảo an toàn.

Hiện trường nơi phát hiện đạn cối và lựu đạn sau khi nước sông cầu Chợ Cầu rút.

Cơ quan công an có mặt tại hiện trường vụ việc.