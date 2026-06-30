Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo hỗ trợ sớm cho người dân trong vụ cháy 16 tàu cá

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn giao các sở, ngành trước mắt hỗ trợ đối với 16 tàu cá trong vụ cháy, mỗi tàu 15kg gạo/3 tháng; hỗ trợ 3 triệu đồng/3 tháng.

Sáng 30/6, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì buổi họp liên quan vụ 16 tàu cá bị cháy tại khu Nhơn Phước, phường Quy Nhơn Đông.

Tại đây, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo, trưa 29/6, người dân phát hiện có tàu cá của xã Cát Tiến đang neo đậu tại khu Nhơn Phước bị cháy. Ngọn lửa ban đầu được ghi nhận phát sinh từ một tàu cá, sau đó nhanh chóng lan sang các tàu neo đậu liền kề.

Thời điểm xảy ra vụ việc, thủy triều rút sâu, nhiều tàu bị mắc cạn, không thể khởi động hoặc di chuyển ra khỏi khu vực cháy, làm tăng nguy cơ lây lan. Bởi vậy, phải đến 16h đám cháy mới được khống chế. Qua thống kê, có 16 tàu cá bị cháy (12 tàu cháy hoàn toàn, 4 tàu bị cháy một phần). Đa phần các tàu đã qua thời gian sử dụng từ 20 đến 31 năm.

Thời điểm các tàu bị cháy. Ảnh: Minh Phụng.

Các tàu bị cháy, hư hỏng gần như hoàn toàn.

Qua thống kê, trong số 16 tàu cá chỉ có 1 tàu mua bảo hiểm thân tàu, còn lại 15 tàu đều không mua; có 5/16 tàu đăng ký giải bản, đã nộp hồ sơ.

Đám cháy không gây thiệt hại về người, chỉ có một người bị bỏng vùng mặt khi tham gia chữa cháy, hiện đang được theo dõi, điều trị tại nhà. Trong số các tàu bị cháy, có 5 chủ tàu đăng ký xả bản trước đó.

Tại đây, Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết, khi nhận được thông tin báo cháy, lực lượng công an nhanh chóng có mặt. Tuy nhiên, việc chữa cháy gặp khó khăn lớn do trời nắng nóng, các tàu đậu sát nhau.

Theo Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp, nguyên nhân cháy đang được điều tra kỹ càng. Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp cho rằng, cần xem xét, đánh giá lại thiệt hại đối với 16 tàu bị cháy này, bởi các tàu hầu hết đã rất cũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chỉ đạo tại buổi họp.

Sau khi nghe báo cáo của các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ cháy đã cử một Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới hiện trường chỉ đạo. Theo ông Phạm Anh Tuấn, may mắn không thiệt hại về người, tuy nhiên đây là các tài sản lớn, sinh kế của bà con nên yêu cầu các sở, ngành đề xuất phương án, thực hiện hỗ trợ sớm nhất có thể để bà con yên tâm.

Ông Phạm Anh Tuấn đánh giá công tác triển khai chữa cháy kịp thời, nhanh chóng, tuy nhiên do trời nắng nóng, các tàu bằng gỗ, có dầu trên tàu nên gặp khó khăn lớn.

Về công tác hỗ trợ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao các sở, ngành trước mắt hỗ trợ đối với mỗi tàu 15kg gạo/3 tháng; hỗ trợ 3 triệu đồng/3 tháng/tàu. Đặc biệt, tập trung nghiên cứu đề xuất phương án giải bản đối với các tàu đã quá cũ trong vụ cháy. Bởi các tàu trên hầu hết đã quá cũ, bị hư hỏng do bão, dân khôi phục lại.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng giao các sở ngành liên quan, cập nhật danh sách chủ tàu, xem nguyện vọng bà con thích nghề gì để chuyển đổi, đào tạo phù hợp, khoa học. Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị liên quan ngay hôm nay 30/6 trở lại khu vực trên thông báo chính sách hỗ trợ vừa nêu trên, đồng thời sẽ có phương án, chính sách tiếp theo.

“Các đồng chí tiếp tục rà soát, xem lại công tác quản lý tàu cá, kể cả xuất nhập bến. Đồng thời yêu cầu các tàu cá thực hiện đúng quy định, vào bến cảng đậu. Nay họp nhanh để xử lý cho bà con yên tâm. Bên công an tiếp tục điều tra, xem nguyên nhân nằm ở đâu, do cố tình hay sơ suất”, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nói.